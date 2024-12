Silvester 2024: Diese Regeln gelten fürs Feuerwerk von Ulm bis zur Ostalb

Am Samstag ist der Verkauf von Raketen und Böllern für Silvester gestartet. Doch nicht überall darf das neue Jahr mit Feuerwerk eingeläutet werden. Welche Regeln zwischen Ulm und der Ostalb gelten.

Wo darf an Silvester zwischen Ulm und der Ostalb Feuerwerk gezündet werden? Böllern in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Altenheimen und Fachwerkhäusern ist tabu. Erstmals darf auch rund um das Schloss Ellwangen kein Feuerwerk gezündet werden. Welche Regeln in den Städten gelten - eine Übersicht:

In Ulm und in Aalen (Ostalbkreis) gibt es zwar kein generelles Böllerverbot zu Silvester, es ist aber auch nicht alles erlaubt. Die Stadt Ulm weist auf das bundesweit geltende Sprengstoffgesetz hin. Darin steht: Es darf keine Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie bei Fachwerkhäusern gezündet werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit Geldbußen rechnen. Dasselbe gilt auch für Neu-Ulm.

Die Stadt Ulm weist zudem darauf hin, dass nur Feuerwerk der Klassen I und II gekauft und an Silvester und Neujahr gezündet werden darf. Darunter fallen zum Beispiel Bengalfeuer, Knallerbsen, Knallfrösche, Fontänen und kleine Raketen.

Wer in Heidenheim Feuerwerk zünden will, darf das nicht überall tun. Am Wahrzeichen der Stadt, dem Schloss Hellenstein, ist Feuerwerk tabu. Dasselbe gilt für die Heidenheimer Fußgängerzone sowie an der Stadtmauer. Laut der Stadt Heidenheim ist das Böllern auch in der Hinteren Gasse und der Hauptstraße verboten.

In Ellwangen wird zu Silvester 2024 die Böllerverbotszone erweitert. Feuerwerk im Bereich des Ellwanger Schlosses abbrennen, das ist ab diesem Jahr tabu. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadt das Böllern in der Altstadt verboten.

Erstmals darf rund um den Bereich des Schlosses in Ellwangen kein Feuerwerk gezündet werden. Die Stadt hat die Böllerverbotszone erweitert. IMAGO IMAGO / onw-images

In der historischen Altstadt von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern komplett untersagt. Auf dem Marktplatz und am Kalten Markt vor dem City-Center ist das Böllern nach Auskunft der Stadt Schwäbisch Gmünd "ausnahmsweise erlaubt".

Feuerwerk in der Nördlinger Altstadt (Landkreis Donau-Ries) zünden? Das ist an Silvester verboten. Oberbürgermeister David Wittner (parteilos) ruft dazu auf, auch auf das Böllern in der Altstadt zu verzichten. "Die Fachwerkhäuser und die enge Bebauung machen die historische Innenstadt besonders anfällig für Feuer- und Folgeschäden", so Wittner.