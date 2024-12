Ab wann wird Feuerwerk verkauft? Wann und wo darf man sie zünden? Kann man Feuerwerkskörper aus dem vergangenen Jahr noch verwenden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Üblicherweise werden Feuerwerkskörper in Deutschland drei Tage vor Silvester verkauft, also ab dem 29. Dezember. Liegt in diesem Zeitraum ein Sonntag, beginnt der Verkauf schon am 28. Dezember. Das ist in diesem Jahr der Fall, sodass vom 28. Dezember bis zum 31. Dezember Raketen, Böller und Co. verkauft werden.

Nur erwachsene Personen ab 18 Jahren dürfen in Deutschland Silvesterfeuerwerk (Kategorie 2) verwenden. Auch für bestimmte Feuerwerkskörper der Kategorie F2 wie Blitz-Knallsätze ist eine besondere sprengstoffrechtliche Erlaubnis notwendig. Kleinstfeuerwerk (Kategorie 1) wie Tischfeuerwerk oder Wunderkerzen ist bereits ab 12 Jahren erlaubt und darf auch das ganze Jahr über genutzt werden. Feuerwerkskörper der Kategorien 3 und 4 dürfen nur mit einer besonderen Genehmigung gekauft und gezündet werden.

Laut Bundesinnenministerium (BMI) ist das Zünden von Feuerwerk für jedermann nur an Silvester und Neujahr erlaubt. Manche Gemeinden schränken das noch einmal ein und erlauben es ausschließlich in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar zwischen 18 und 6 Uhr.

Grundsätzlich darf Feuerwerk nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern gezündet werden. Auch bei größeren Menschenansammlungen ist es nicht erlaubt, Raketen, Batterien und Böller zu starten. Es gibt regional aber auch komplette Feuerwerksverbote. In Göppingen gibt es zum Beispiel ein Feuerwerksverbot rund um die Burg Hohenstaufen.

Verstöße gegen die sogenannten sprengstoffrechtlichen Bestimmungen können laut BMI als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Besonders wichtig ist laut Bundesamt für Materialforschung und -prüfung (BAM) die sogenannte CE-Zertifizierung. Die vierstellige Zahl gibt Auskunft darüber, welche Stelle den Feuerwerksartikel geprüft hat. Das BAM hat die Kennnummer 0589. Außerdem sollte eine Registriernummer auf dem Feuerwerkskörper stehen. Diese wird ebenfalls von der BAM oder einer der elf anderen Prüfstellen in Europa vergeben.

Nicht geprüfte Feuerwerkskörper enthalten teilweise einen sogenannten Blitzknallsatz oder eine größere Explosionsmasse. Zudem ist es möglich, dass beim Abbrennen nicht ausreichend Zeit bleibt, sich zu entfernen.

Nein. Der Umgang mit nicht geprüften und nicht CE-gekennzeichneten Gegenständen sowie mit gefälschten CE-Kennzeichnungen ist eine Straftat. Laut BMI kann sie mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Sollten wissentlich Menschen - oder auch Gegenstände von bedeutendem Wert - gefährdet werden, ist sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren möglich.

Das BAM rät dringend davor ab, ältere Feuerwerkskörper zu zünden. Es könnte feucht geworden sein, wodurch es nicht mehr funktioniert oder verzögert reagiert. Daher sollte es auch keinesfalls erneut angezündet werden. Doch auch zu viel Trockenheit könnte zum Problem werden, da die Feuerwerkskörper im Zweifel anders oder sogar schneller reagieren.

Pro Fahrzeug sind maximal drei Kilogramm "Nettoexplosivstoffmasse" erlaubt. Die Feuerwerkskörper sollten originalverpackt im Kofferraum transportiert werden.

In bewohnten Räumen dürfen maximal ein Kilogramm Raketen oder Feuerwerksbatterien gelagert werden. In unbewohnten Räumen sind bis zu zehn Kilogramm erlaubt.

Reste von Batterien oder Raketen, die CE-geprüft und komplett abgebrannt sind, können nach Abkühlung normalerweise in der Restmülltonne entsorgt werden. Feuerwerkskörper, die nicht ordentlich abgebrannt sind und bei denen im Zweifel noch Explosionsstoffe enthalten sind, müssen nach ausreichender Abkühlung auf einem Recycling- oder Wertstoffhof entsorgt werden.