Edeka-Händler aus Speyer verzichten auf Feuerwerk-Verkauf

Großes Lob für einen Supermarkt aus der Vorderpfalz: Die Firma Stiegler aus Speyer verkauft kein Feuerwerk mehr. Das ist vorbildlich, meint die Deutsche Umwelthilfe.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert ein Böllerverbot, also dass Privatleute keine Raketen und Böller an Silvester mehr zünden dürfen. Als positives Beispiel nennt der Verein die Firma Edeka-Stiegler, die in ihren neun Filialen in der Vorderpfalz freiwillig den Verkauf von Feuerwerk in den Tagen vor Silvester eingestellt hat. Auch die Baumarktkette Hornbach aus Bornheim in der Südpfalz bietet keine Raketen und Böller mehr an.

Lebensmittelhändler verkauft seit drei Jahren keine Raketen

Die Brüder Benjamin und Sven Stiegler verkaufen in ihren neun Supermärkten bereits seit drei Jahren kein Feuerwerk mehr. "Wir besitzen Hunde und wissen, wie sehr die Tiere unter dem Getöse und der Knallerei leiden", berichtet Benjamin Stiegler.

Benjamin Stiegler, der gemeinsam mit seinem Bruder neun Edeka-Märkte in der Vorderpfalz betreibt, verkauft in seinen Geschäften kein Silvester-Feuerwerk mehr. Und zwar aus Umwelt- und Tierschutzgründen. SWR Martin Gärtner

Viele Argumente sprechen gegen den Verkauf

Feuerwerk schade zudem der Umwelt. Außerdem geraten immer wieder Rettungskräfte durch unsachgemäßen Gebrauch der Böller und Raketen in gefährliche Situationen, argumentiert Benjamin Stiegler. Aus diesen Gründen verzichten die zwei Brüder in ihren Läden auf den Feuerwerk-Verkauf, auch wenn ihnen dadurch viel Umsatz entgeht.

Petition der Deutschen Umwelthilfe

Die Deutsche Umwelthilfe lobt die Einstellung der Stiegler-Brüder. In einer Pressemitteilung, die die Umweltschutzorganisation bundesweit verbreitet hat, wird die kleine Edeka-Filialkette aus der Vorderpfalz als positives Beispiel genannt.

Mit einer Petition versucht die Umwelthilfe den Verkauf von Böllern und Raketen an Privatleute zu verbieten. Dazu müssten laut Umwelthilfe nur zwei Sätze aus dem deutschen Sprengstoffgesetz gestrichen werden.

Speyers Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) begrüßt die Initiative der Firmen Stiegler und Hornbach. SWR

Lob von Speyers Umweltdezernentin

Lob für die mutigen Einzelhändler Stiegler und Hornbach kommt auch aus der Pfalz. "Die trauen sich wirklich was", sagt die Umweltdezernentin der Stadt Speyer, Irmgard Münch-Weinmann (GRÜNE). "Ich wünsche mir, dass andere Händler nachziehen."

Die Umweltdezernentin verweist auf Müllberge, Feinstaubbelastung und verstörte Tiere als Folgen der privaten Böllerei an Silvester.

Auch Tierschützer wünschen sich Feuerwerk-Verbot

Auch die Leiterin des Tierheims Frankenthal, Simone Jurijiw ist begeistert. "Es geht nicht nur um die Haustiere von Privatleuten, die durch das Feuerwerk total verschreckt und verängstigt werden", meint sie. "Auch die Wildtiere leiden. Zum Beispiel werden Vögel aufgeschreckt und fliegen in Panik orientierungslos in der Dunkelheit herum."

Die Leiterin des Tierheims Frankenthal, Simone Jurijiw, freut sich sehr, dass immer mehr Händler in der Region kein Feuerwerk mehr verkaufen. Das Knallen der explodierenden Böller und Raketen ist für viele Haustiere, aber auch für freilebende Wildtiere, der reinste Horror. SWR Martin Gärtner

Feuerwerk-Umsatz beträgt 180 Millionen Euro

Silvester 2022 und 2023 wurde in Deutschland jeweils Feuerwerk im Wert von 180 Millionen Euro verkauft, schreibt das Statistik-Portal "Statista". Das seien Spitzenwerte, die nie zuvor erreicht worden sind.