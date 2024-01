per Mail teilen

Zwei Frauen wollten in Framersheim das Feuerwerk betrachten - da flog ein Feuerwerkskörper durch die geöffnete Terrassentür und setzte die Wohnung in Brand.

Es war erst kurz nach Mitternacht, als in Framersheim eine Silvesterrakete einen Wohnhausbrand in einer Doppelhaushälfte verursachte. Der Feuerwerkskörper war laut Polizei Alzey durch eine geöffnete Tür ins Wohnzimmer des Hauses geflogen.

Feuer breitet sich von Couch auf Wohnzimmer aus

Dort landete er auf der Couch und setzte diese in Brand. Die 59-jährige Bewohnerin versuchte noch erfolglos, den Feuerwerkskörper zu entfernen. Dabei verbrannte sie sich die Hand. In kürzester Zeit griff das Feuer dann auf das komplette Wohnzimmer und Teile des Essbereichs über, so die Polizei.

Die Frau und ihre 34-jährige Tochter schafften es noch, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand dann löschen und verhindern, dass die Flammen auf die andere Doppelhaushälfte übergriffen.

Haus vorerst nicht bewohnbar

Nach Angaben der Polizei ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Auch die nicht direkt vom Feuer betroffenen Teile seien durch Ruß und Rauchgas zu stark beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.