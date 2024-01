Feuerwerk-Hersteller Zink in Cleebronn will Produktion einstellen

per Mail teilen

Noch zu Silvester machte er ein gutes Geschäft - der Feuerwerk-Hersteller Zink in Cleebronn. Jetzt heißt es: Die Unternehmer wollen nicht mehr weitermachen.

Der Feuerwerk-Hersteller Zink in Cleebronn (Kreis Heilbronn) will bis Ende April seine Produktion einstellen. Den 15 Mitarbeitenden ist bereits gekündigt, sagte die Geschäftsleitung dem SWR auf Anfrage. Die Gründe seien persönlicher Natur. Laut Geschäftsführer Arne von Boetticher ist das Unternehmen wirtschaftlich gesund. Die Familie Zink und er wollen jedoch aus persönlichen Gründen aufhören, so Boetticher weiter.

Hoffnung, dass der Betrieb Zink weitergeführt wird

Ein Nachfolger sei bisher noch nicht gefunden. Allerdings gebe es Interessenten am Unternehmen Zink. Gespräche hätten begonnen und damit gebe es Hoffnung, dass der Betrieb doch noch weitergeführt wird. Während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 wurde der Verkauf von privatem Silvester-Feuerwerk kurzfristig verboten. Dies ist laut Geschäftsführung aber nicht der Grund dafür, den Betrieb einzustellen.

Die Zink-Feuerwerk GmbH ist eines von wenigen Unternehmen seiner Branche in Deutschland. 1949 wurde sie gegründet. Die Firma beliefert Großveranstalter mit Feuerwerken, stellt Raketen für Endverbraucher her - etwa für Silvester - und fertigt Pyrotechnik-Munition für den professionellen Betrieb.