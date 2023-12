Spiele für Silvester: 4 Quiz- und Brettspiele für die ganze Familie

Raclette verputzen und danach Lust auf ein Spiel? Wir hätten da vier moderne Quiz- und Brettspiele für Kinder wie Erwachsene. So kommt die Familie an Silvester gut gelaunt ins neue Jahr!

Die Bäuche voll, das Wachs gegossen – und "Dinner for One" ist auch absolviert? Wie wäre es dann mit einem Spiel um eine gesellige, schöne Zeit bis Silvester haben? Wir hätten da vier Quiz- und Party-Spiele, bei dem man in Stimmung kommen kann – egal ob in reinen Erwachsenen-Runden oder mit Kindern und Familie. Viel Spaß bis zum guten Rutsch!

Das Kartenspiel "Drecksau total": Mit diesem Spiel kommt die Familie an Silvester gut gelaunt ins neue Jahr. Kosmos Drecksau total von Frank Bebenroth Bewertung: 5 von 5 Spieleranzahl: 2 bis 4 Personen Altersempfehlung: ab 7 Jahre Spieldauer: etwa 10 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Kosmos Preis: etwa 15 Euro

Wir müssen Ihnen jetzt die Wahrheit sagen über Ihr Glücksschweinchen, das Sie vielleicht an Silvester verschenken wollen: Diese Schweine sind gar nicht glücklich, denn sie sind alle viel zu sauber. Das Tollste, was einem Schwein passieren kann, ist doch sich im Matsch zu suhlen und dann richtig schön dreckig zu sein! Und genau darum geht es in "Drecksau total", diesem kurzen, spaßigen und leicht gemeinen Kartenspiel.

Zu Beginn liegen je nach Anzahl der Mitspieler drei bis fünf unglücklich guckende, blitzblanke Schweine vor einem. Immer, wenn man dran ist, wird eine Karte ausgespielt. Und da muss man sich entscheiden: Entweder spielt man für sich oder gegen die anderen. Also entweder mache ich mein Schwein dreckig, baue eine Scheune, um es vor Regen zu schützen oder einen Blitzableiter, um meine Scheune zu schützen. Oder ich schrubbe ein Schwein der Mitspieler sauber, lass es für alle regnen oder einen Blitz in eine Scheune eines Mitspielenden einschlagen.

Da man immer nur drei Handkarten hat, ist natürlich viel Glück im Spiel. Denn man kann nur gewinnen, wenn alle Schweine dreckig sind. "Drecksau" ist schon seit ein paar Jahren als Kartenspiel auf dem Markt. Mit der jetzt erschienenen "Drecksau total"-Ausgabe bekommt man gleich noch die "Sauschön"-Erweiterung dazu. Ein kleines Kartenspiel, das nicht nur auf der Silvester-Party für viel Freude und Stimmung am Tisch sorgt.

Spiele für Silvester: "Hitster Schlagerparty" ist ein Quiz für Erwachsene zum Höhren, rätseln udn Schwofen. Jumbo Hitster von Marcus Carleson Bewertung: 5 von 5 Spieleranzahl: 2 bis 10 Personen Altersempfehlung: ab16 Jahren Spieldauer: etwa 30 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Jumbo Preis: etwa 25 Euro

Das kennen wir doch: Im Radio läuft ein bekannter Hit und wir fragen uns: Aus welchem Jahr ist der noch mal? Und genau das ist auch die Frage, die wir uns in dem Musik–Kartenspiel "Hitster" stellen. Es geht darum, welches Team es als erstes schafft, zehn Hits in eine zeitliche richtige Reihenfolge zu bringen. Und das Ganze passiert tatsächlich mit Musik. Denn für das Spiel braucht man eine App und idealerweise einen Zugang zum Musikdienst "Spotify". Dies ist aber keine Bedingung, die Musikschnipsel kann man auch ohne Abo hören.

Etwas mehr als 300 Titel von 1908 bis 2021 sind im Spiel. Es wird eine Karte gezogen und per QR-Code der Musikschnipsel abgerufen. Danach sortieren Sie die Karte auf den Zeitstrahl ein und gucken, ob Sie recht haben oder nicht. Zusatzpunkte können Sie machen, wenn Sie das Jahr kennen beziehungsweise sagen können, wie der Titel heißt und wer da singt.

Und falls Sie lieber mit deutscher Musik spielen: Mittlerweile gibt es auch die "Hitster Schlager Party" mit der Musik von unter anderem Peter Maffay, Fernando Express oder Gitte Hænning, die Sie erraten dürfen. Oder bei der natürlich auch laut mitgesungen und in Erinnerungen geschwelgt werden darf.

Kneipenquiz ist zu Silvester ein stimmungsreiches Spiel für Erwachsen und ältere Kinder. Moses Verlag Kneipenquiz: Das Original von Tom Zimmermann und anderen Bewertung: 4 von 5 Spieleranzahl: 3 bis 6 Personen Altersempfehlung: ab 12 Jahren Spieldauer: 30 bis 40 Minuten Spieleart: Quiz Verlag: Moses Verlag Preis: etwa 20 Euro

Quizspiele sind ja so eine Sache: Der Schlauberger trumpft auf, derweil der weniger Bewanderte nur beschämt schaut. Das "Kneipenquiz" ist da anders: Hier gewinnt die Schwarmintelligenz! Sie alle versuchen gemeinsam, die ebenso guten und kuriosen wie auch schweren Fragen zu beantworten. Oft müssen Sie sich im gemeinsamen Beratschlagen einer hoffentlich dann richtigen Antwort nähern – wie im echten Kneipenquiz, das mancher von Ihnen vielleicht aus dem Irish Pub kennt.

Zudem muss die Gruppe ihre Antworten einschätzen – um gegen drei virtuelle Nachbartische zu gewinnen. Auch diese rücken vor, mitgesteuert von Ihnen selbst parallel zum Rätseln, denn Sie können den Punktewert der Fragen verändern. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade – und somit echt enge Partien im Punktewettlauf. Und wer will, kann noch mit einer Sanduhr etwas Druck aufbauen, dass beim Beraten der Antworten nicht zu viel Zeit verstreichen.

So entsteht ein gemeinsames Ratefieber, bei dem jeder etwas beizusteuern hat und keiner allein abstinkt. Das Material ist toll – die Spielbox wird zur Punkteleiste und zum Kartenspender, die Zahl der Quizkarten ist riesig – und es gibt diverse neue Fragen zum Nachkaufen, etwa für Familien, Fußball-Fans und Pärchen. Da steckt viel drin, auch noch für die eine oder andere weitete Partie "Kneipenquiz" nach dem Mitternachtsumtrunk.

Top Ten ist ein Party-Spiel für Erwachsene und ältere Kinder, das an Silvester für Stimmung sorgt. Cocktail Games / Asmodee Top Ten von Aurélien Picolet Bewertung: 5 von 5 Spieleranzahl: 4 bis 9 Personen Altersempfehlung: ab 12 Jahren Spieldauer: etwa 30 Minuten Spieleart: Party-Spiel Verlag: Cocktail Games Preis: etwa 20 Euro

Warten auf Silvester – von "total gechillt" bis "ultra hibbelig": Ein jeder von Ihnen präsentiert seinen entsprechenden Gemütszustand. Doch Stopp: Bei "Top Ten" geht es nicht um den tatsächlichen eigenen Gefühlshaushalt, sondern um einen zufällig zugelosten. In dem super schnell erklärten Partyspiel versuchen wir, unsere Reaktionen in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Der Spielleitende Ihrer Runde liest von einer Karte zunächst eine Frage vor – eine wie die aus unserem Beispiel zu Silvester. Jeder Mitspielende zieht dann geheim eines der zehn Zahlenkärtchen mit einem Wert von 1 bis 10. Die 1 wäre in unserem Beispiel "total gechillt", die 10 "ultra hibbelig". Und dann stellt er seine Antwort vor – als Satz, als Pantomime, als was auch immer. Zuletzt versucht der Spielleitende, alle diese Reaktionen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bei jedem Fehler gibt es ein Minus-Marker – und leistet sich die Gruppe in fünf Runden weniger Fehler als es Mitspielende gibt, hat die Gruppe gewonnen.

Da geht es natürlich hoch her bei Ihnen am Tisch! "Top Ten" liefert zudem auch immer wieder Anlässe zum Plaudern und Diskutieren – und hübsche Momente, an die man sich noch ein paar Tage lang erinnern wird. Und wer es etwas schlüpfriger mag: Es gibt auch eine Version ab 18 Jahren…