Andreas Haaß ist Redakteur und SWR4-Tatort-Gucker, Spielefan und Reisespezialist.

Mit oder ohne Mikro?

Beides geht – gerne auch an der Maus tätig.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Wie Harald Schmidt, nur umgekehrt. Also, gebürtiger Öcher (Aachener), aber als Kind schon durch Urlaube in Esslingen an das "Leben im Süden" gewöhnt worden.

Einfach oder kompliziert?

Was genau? :-)

Süß oder salzig?

Zartbitterschokolade mit Nüssen.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Wenn 9.00 Uhr schon Langschläfer ist, dann Langschläfer.

Wiese oder Rasen?

Ist beides nix für Allergiker.

Tatort oder Tagesschau?

Es geht doch nicht über einen guten Krimi.

Online oder offline?

Wenn man den ganzen Tag online ist, wäre abends offline ja ganz schön. Klappt aber viel zu selten.

Unterwegs oder daheim?

Natürlich unterwegs, daheim muss man doch nur aufräumen und putzen :-(