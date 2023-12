Mit diesen Ideen wird Silvester 2023 zu einer Party

Mit leckerem Essen, schöner Deko, passenden Spielen und Bräuchen feiern Sie super ins neue Jahr 2023! Egal ob mit Kindern zuhause, Freunden in der Nähe oder zu zweit auf Reisen.

Silvester ist ein besonderer Tag: Wir verabschieden das Jahr 2023 und heißen das neue Jahr 2024 willkommen. Damit die Party gelingt, sollte das Silvesterprogramm gut vorbereitet sein. Wobei auch spontan noch ein leckeres Essen gekocht, eine schöne Deko gebastelt oder unterhaltsame Spiele vorbereitet werden können. Mit diesen Ideen wird Ihre Silvesterparty richtig gemütlich, glamourös oder zu einer spektakulären Party.

Silvester ist der richtige Anlass, um ein Orakel zu befragen. Und mit Orakel meinen wir Glückskekse. Wer die Sprüche personalisieren und selbst gestalten möchte, der kann die Kekse zum Beispiel mit einem Rezept selbst backen und die eigenen Zettel darin verstecken – so wird die Silvesterparty 2023 ganz besonders. Die Botschaften darauf könnten lustig oder romantisch sein. Wer es nicht so mit dem Backen hat, der kann die Zettel mit den Sprüchen auch in eine Box werfen. Jeder Gast darf dann der Reihe nach seine Glücksbotschaft herausziehen. Das wird bestimmt ein riesen Spaß.

Wachsgießen ist an Silvster eine Alternative zum Bleigießen, das mittlerweile verboten ist. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Da Bleigießen seit 2018 verboten ist, kann man einfach auf Wachs umsteigen. Entweder kauft man schon ein fertiges Set oder man gießt aus alten Kerzen Rohlinge. Als Form für die Wachs-Rohlinge eignen sich Eiswürfelformen aus Silikon. Die Wachs-Rohlinge muss man dann später auf einem großen Löffel über einer Kerze zum Schmelzen bringen. Das flüssige Wachs wird dann in eine Schüssel Wasser gekippt. Die Wachsformen und Figuren verweisen dann symbolisch auf das, was im neuen Jahr kommen könnte. Aber Achtung: Wachs braucht deutlich länger als Blei, bis es im Wasser abgekühlt und fest ist. Es kann zu schmerzhaften Verbrennungen führen, wenn man es zu früh aus dem Wasser holt. Weitere Alternativen, um auf einer Silvesterparty in die Zukunft zu blicken, finden sie hier.

Silvesterbrauch in Italien und China: Rote Unterwäsche soll Glück bringen im neuen Jahr. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Jedes Land hat seine eigenen Rituale an Silvester. Machen Sie es wie die Österreicher und starten Sie traditionell mit einem Walzer tanzend ins neue Jahr – vielleicht gibt es auch eine Tanzveranstaltung in Ihrer Nähe. Oder Sie probieren es mal mit roter Unterwäsche an Silvester, die soll vor allem in Italien und China weit verbreitet sein und Glück bringen. In Griechenland wird eine Geldmünze in ein Brot eingebacken. Wer drauf beißt, soll im neuen Jahr mit Glück und Reichtum belohnt werden. Vielleicht verreisen Sie auch an Silvester – es lohnt sich auf jeden Fall, sich im Vorfeld über die Bräuche vor Ort zu informieren.

Glücksbringer auf der Silvesterparty: Marzipanschweine und vierblättrige Kleeblätter. Getty Images Thinkstock -

Auch in Deutschland gibt es viele Traditionen, die Glück bringen sollen: von Glücksklee als Deko auf den Tischen bis hin zu Schweinchen aus Marzipan. Sie könnten ihre Gäste aber auch mit selbstgenähten Glücksbringern überraschen, wie einem Marienkäfer. Man könnte auch ein Glücksschwein basteln oder Silvester-Kekse backen, zum Beispiel mit Glücksmotiven in der Form von Hufeisen.

Für eine gute und ausgelassene Stimmung ist Karaoke immer die richtige Wahl. Auf YouTube gibt es eine Reihe von Songs in der Karaoke-Version. Man kann sie aber auch gegen Geld als MP3 herunterladen oder man sucht sich eine Karaoke-App aus. CDs mit Karaoke-Songs gibt es natürlich auch. Ein extra Mikrofon bringt noch mehr Spaß. Wer es ganz professionell machen will, der kann sich auch gleich eine Karaokemaschine zulegen oder Freunde einladen, die schon eine solche Anlage haben. Eventuell gibt es auch eine Bar in ihrer Nähe, die eine Karaoke-Party anbietet.

Krimidinner: Das launige Spiel können Sie an Silvester 2023 zuhause oder im Restaurant spielen - das wird ein ganz besonderes Essen. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa/dpaweb | Oliver Berg

Ein Krimidinner ist eine schöne Idee für Silvester. Bei dem Spiel schlüpfen die Gäste in unterschiedliche Rollen und versuchen während des gemeinsamen Essens einen Kriminalfall zu lösen. Es gibt Restaurants die Krimidinner anbieten. Sie können das Spiel aber auch super zuhause spielen, denn Krimidinner gibt es z.B. in Spielwarenläden zu kaufen. Vorneweg müssen Sie festlegen, wer die Spielleitung übernimmt und was Sie gemeinsam essen wollen. Die Teilnehmer erhalten vorab eine Einladung und erfahren darin, welche Rolle sie spielen werden. Dazu gibt es Vorschläge für das Kostüm und erste Informationen zum Mordfall.

Es gibt Krimidinner, die zum Beispiel in den 1920er Jahren spielen oder in denen man in die Rollen von Vampirfürsten oder Zirkusartisten schlüpft. Da macht schon allein die Verkleidung Spaß. Das ist aber kein Muss, man kann sich auch einfach so an den Tisch setzen und gemeinsam spielen. Am Abend selbst schauen dann alle gemeinsam zum ersten Mal in ihr jeweiliges Rollenbuch und die Suche nach dem Mörder kann beginnen. Achten Sie vorher auf die Anzahl der Gäste, damit die Spieldynamik auch funktioniert.

Wer knifflige Rätsel liebt, für den sind Spiele wie Escape- oder Exit Games ein schöner Zeitvertreib. Man kann sie entweder zu zweit oder mit weiteren Mitspielern zuhause spielen. Escape-Games gibt es auch für Kinder, das Spiel wäre also auch was für die ganze Familie an Silvester. Es gibt unterschiedliche Szenarien, in denen man Rätsel lösen und sich aus einer misslichen Lage befreien muss. Auch gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Suchen Sie sich aus, was Sie anspricht. Mal geht es um einen versunkenen Schatz, ein mysteriöses Museum oder es wird gruselig. Die Spielanleitungen und alles weitere erhalten Sie dort, wo es Gesellschaftsspiele gibt oder im Internet.

Partydeko schafft eine tolle Atmosphäre auf ihrer Silvesterparty - egal ob es leuchtet oder glitzert. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Mit Licht kann eine tolle Party-Atmosphäre geschaffen werden. Für die Silvesterfete eignet sich deshalb eine LED Diskokugel oder eine Partyglühbirne ganz hervorragend. Beide werfen bunte Lichtmuster an die Wände. Vielleicht haben Sie auch noch irgendwo einen Lichtprojektor, den Sie einsetzen können.

Auch sonst darf es auf einer Silvesterfeier glitzern und funkeln. So eine Deko im Glitzer-Look können sie auch spontan selbst machen.

Zur Silvesterparty gehört Deko in Form von Konfetti einfach dazu - auch 2023. SWR SWR

Konfetti geht immer und an Silvester allemal! Besorgen Sie sich eine oder mehrere Konfettikanonen und los geht's. Mit einem lauten Knall fliegt das Konfetti aus der Röhre und regnet in Ihrem Wohnzimmer nieder. Genau so schön wie auf der Showbühne. Es gibt auch Alternativen dazu: Mit dieser Anleitung können Sie zum Beispiel ihre eigenen Knallbonbons für ihre Silvesterparty basteln.

Oder Sie können Luftballons mit Konfetti füllen und dann Punkt Mitternacht zerplatzen lassen. Wer etwas Besonderes machen möchte, kann Botschaften auf kleine Zettel schreiben und vor dem Aufblasen zusätzlich in die Luftballons geben.

Eine Feuerschale sorgt an Silvester für eine besondere Atmosphäre und wärmt, wenn sie um Mitternacht draußen stehen um ins neue Jahr zu feiern. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wer Silvester draußen feiern möchte, kann Holz in einer Feuerschale anzünden. Da können sich alle drumherum stellen und wärmen. Statt Sekt gibt es Glühwein. Gemeinsam Stockbrot backen macht das Lagerfeuerfeeling perfekt. Wer es lieber süß mag, kann Marshmallows über dem Feuer zum Schmelzen bringen. Aber auch die Kombination mit Früchten ist toll, wie bei Erdbeer-Marshmallow-Spießen. Wer jetzt Lust bekommen hat auf Feuergerichte und keine Feuerschale parat hat, der kann natürlich auch einen Grill nutzen. Hauptsache das Essen schmeckt und es wird schön.

Käsefondue auf der Party an Silvester: Es ist ein Erlebnis, wenn die Gäste den heißen Käse aus demselben Topf essen. picture-alliance / Reportdienste Christin Klose

Mit dem passenden Gericht an Silvester machen sie nicht nur sich selbst ein Geschenk. Klassisch bietet sich hier Raclette an. Für viele gehört auch das typische Fondue zum Jahreswechsel auf den Tisch – egal ob mit Fleisch oder Käse. Auch die Feuerzangenbowle ist eine beliebte Tradition, wobei sie auch eine Cocktail-Party an Silvester feiern könnten. Mit Sekt, Champagner oder Prosecco wird um Mitternacht angestoßen. Damit auch Kinder mitmachen können, gibt es davon auch alkoholfreie Varianten. Dazu passen ganz wunderbar Fingerfood oder Silvestermuffins – so ist man gestärkt und hält nachts länger auf der Silvesterparty durch.