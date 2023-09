Andrea Mayer bei SWR4 Digital

Andrea arbeitet in mehreren Bereichen im SWR: Neben der Arbeit beim Radio und Fernsehen ist sie auch begeistert von der Online-Welt. Hier lernen Sie die Redakteurin näher kennen.

Was machst du bei SWR4 Digital?

Ich sorge für neue Themen auf der SWR4 Homepage, vor allem wenn es um Musik, Promis oder die Royals geht. Aber auch um Servicethemen kümmere ich mich gern und kläre z. B. darüber auf, wie man seinen Teich von Algen befreien kann.

Sonst betreue ich unseren Facebook-Kanal und habe schon viele Videointerviews für SWR4 Digital mit Schlagerstars geführt, wie mit Thomas Anders, Florian Silbereisen oder Vanessa Mai. Ein Highlight war definitiv der Moment, als Semino Rossi spontan mit mir singen wollte.

Das Foto von Thomas Anders und Andrea Mayer ist nach einem gemeinsamen Interview entstanden. SWR

Und was machst du beim Radio und Fernsehen?

Als Musik- und Unterhaltungsredakteurin plane und setze ich Themen in unserem Radioprogramm um. Wenn es z. B. Neuigkeiten von Roland Kaiser gibt, dann erzähle ich davon oder ich zeichne ein Interview mit ihm darüber auf und plane es ein. Auch das Musikprogramm passe ich dann mit entsprechenden Liedern an. Sonst bin ich als Co-Moderatorin in der SWR4 Nachmittagssendung zu hören. Und nebenbei berichte ich als Musik- und Promireporterin in der SWR Fernsehsendung "Kaffee oder Tee" über die News aus der Welt des Showbusiness.

Andrea Mayer in der SWR Fernsehsendung "Kaffee oder Tee"

Lieber im Büro oder draußen arbeiten?

Ich arbeite gern draußen. Es ist z. B. toll bei SWR4 Konzerten dabei zu sein, egal ob ich hinter den Kulissen mitarbeite oder auf der Bühne moderiere. Neben der Arbeit ist die Mittagspause mit meinen lieben Kolleg*innen aber auch immer ein guter Grund ins Büro zu radeln. :-)