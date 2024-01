Im dänischen Königshaus beginnt mit dem Thronwechsel eine neue Ära. Nach der Abdankung von Margrethe II. werden ihr Sohn Frederik und dessen Frau Mary das neue Königspaar auf dem Thron – die beiden treten in die Fußstapfen einer Königin, die Geschichte schrieb.

Königin Margrethe II. kündigte an Silvester ihre Abdankung an. Die dänische Monarchin übergibt den Thron am 14. Januar an ihren ältesten Sohn Kronprinz Frederik und dessen Frau Prinzessin Mary. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PPE | PPE

Am 14. Januar 2024 übergibt Königin Margrethe II. in Kopenhagen den dänischen Thron an ihren ältesten Sohn Kronprinz Frederik (55) und dessen Frau Kronprinzessin Mary (51). Die beiden beginnen den Tag als Kronprinzenpaar und beenden ihn als König und Königin von Dänemark. Auch ihr ältester Sohn Prinz Christian (18) wird als Thronfolger zum Kronprinzen ernannt. Die Königin behält ihren Titel. Mit dem Thronwechsel übernimmt aber der neue Regent alle Funktionen, die laut Verfassung dem Staatsoberhaupt obliegen.

Die dänischen Thronfolger: Das Kronprinzenpaar Frederik und seine Frau Mary am 18. Geburtstag ihres ältesten Sohnes Prinz Christian am 15. Oktober 2023. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PPE | PPE

Es wird zwar keine Krönung geben wie in Großbritannien, dafür aber eine Proklamation. Die Feierlichkeiten beginnen um 13:35 Uhr mit der Anreise der Königsfamilie zum Schloss Christiansborg und enden um 17 Uhr mit der Überführung der Königlichen Banner. Um 14 Uhr wird Königin Margrethe II. die Abdankungserklärung während der Sitzung des Staatsrates unterzeichnen. Auch die Verkündigung des neuen Königs um 15 Uhr auf dem Balkon von Schloss Christiansborg wird ein Höhepunkt.

Das Programm zum Thronwechsel in Kopenhagen Die Abdankung findet am 14. Januar 2024 in Kopenhagen statt. 13:35 Uhr: Das Kronprinzenpaar und ihr ältester Sohn Prinz Christian fahren mit dem Auto von Schloss Frederik VIII. zum Schloss Christiansborg. 13:37 Uhr: Die Königin fährt mit der goldenen Hochzeitskutsche von Schloss Christian IX. zum Schloss Christiansborg und wird von der Pferdestaffel des Gardehusaren-Regiments eskotiert. 14:00 Uhr: Der Thronwechsel findet während der Sitzung des Staatsrates statt, wo die Königin eine Abdankungserklärung unterzeichnet. 14:15 Uhr: Königin Margrethe fährt zurück zum Schloss Christian IX. 14:30 Uhr: Das Königspaar ist mit ihren Gästen auf Schloss Christiansborg. 15:00 Uhr: Die Proklamation: König Frederik der Zehnte betritt den Balkon von Schloss Christiansborg und die Premierministerin verkündet den Thronwechsel. 15:10 Uhr: Es werden Salutschüsse von der Batteri Sixtus auf Holmen in Kopenhagen abgefeuert. 15:30 Uhr: Das neue Königspaar fährt in der Kutsche, eskortiert von der Pferdestaffel des Gardehusar-Regiments zum Schloss Frederik VIII. 17:00 Uhr: Die königlichen Banner werden von Schloss Christians IX. zum Schloss Frederiks VIII. überführt.

Ihre Abdankung kündigte Margrethe II. überraschend am Silvesterabend an – nur zwei Wochen vor dem Thronwechsel. In ihrer Fernsehansprache sagte sie, ihre Operation am Rücken im letzten Jahr habe sie zum Nachdenken gebracht. 52 Jahre seien eine lange Zeit, die bei jedem Menschen Spuren hinterlassen würden - auch bei ihr, so die Königin. Sie würde nicht mehr so viel schaffen wie in der Vergangenheit. Es scheinen also gesundheitliche Gründe zu sein, weshalb sie diese Entscheidung traf.

Somit liegt die Verantwortung und auch die Ehre Dänemark als Königspaar zu vertreten nun bei der jüngeren Generation im dänischen Königshaus. Sie treten in große Fußstapfen.

Frederik steht hier noch als Kronprinz neben seiner Königin Margrethe II. Durch den Thronwechsel und die Abdankung seiner Mutter wird er der neue König von Dänemark. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid von Dänemark wurde am 16. April 1940 in Kopenhagen geboren. Obwohl sie die Erstgeborene war, ahnte damals noch keiner, dass sie die nächste Königin werden würde. Denn eigentlich sollte das ein männlicher Nachkomme werden. Doch ihre Eltern bekamen drei Mädchen. 1953 ließ ihr Vater König Frederik IX. deshalb das Thronfolgegesetz durch eine Volksabstimmung ändern. Nach dessen Tod wurde Margrethe 1972 nach über 500 Jahren die erste Frau auf dem Thron in Dänemark, was in die Geschichte einging.

Königin Margrethe II. mit ihrem Ehemann Prinz Henrik von Dänemark bei ihrer Hochzeit am 10. Juni 1967. Links neben der damaligen Kornprinzessin steht ihr Vater König Frederik IX. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Ritzau Scanpix | PER PEJSTRUP

Seit dem Tod der britischen Königin Elisabeth II. im September 2022 war sie mit ihren 83 Jahren die dienstälteste Monarchin in Europa. Nach 52 Jahren Regentschaft hat sie sich nun dazu entschieden die Verantwortung abzugeben. Dieser Schritt kam unerwartet, weil die Königin früher sagte, sie wolle bis zum Ende auf dem Thron bleiben. Außerdem war das dänische Königshaus bisher eine Erbmonarchie. Das heißt, die Krone wurde bisher nach dem Tod eines Regenten weitergegeben. Mit ihrer Abdankung ändert Königin Margrethe II. das Thronfolge-System, was ebenfalls in die Geschichte eingeht.

Königin Margrethe II. von Dänemark und ihr Ehemann Prinz Henrik interessierten sich mehr für Kunst als für Fußball. Im März 1994 besuchten sie die Bundeskunsthalle in Bonn. SWR Imago/Fotograf XY -

Mit ihrem Ehemann Prinz Henrik, der 2018 leider im Alter von 83 Jahren starb, bekam die Königin zwei Söhne. Sie schenkten ihr acht Enkel. Ihr ältester Sohn Kronprinz Frederik heiratete 2004 die Australierin Mary. Das Kronprinzenpaar bekam vier Kinder: Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13).

Der neue König Frederik von Dänemark war auf diesem Foto noch Kronprinz. Er steht links neben seinem Sohn Prinz Christian, seiner Mutter Königin Margrethe II., Tochter Prinzessin Isabella und seiner Frau Kronprinzessin Mary mit den Zwilligen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine. (17.5.2021) dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch ihr zweiter Sohn Prinz Joachim machte Margrethe II. zur vierfachen Oma. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Alexandra stammen die Kinder Nicolai (24) und Felix (21). Mit seiner aktuellen Frau Prinzessin Marie hat Joachim ebenfalls zwei Kinder: Henrik (14) und Athena (11). 2022 entzog die Königin den Kindern von Prinz Joachim die Titel, da sie die Monarchie moderner gestalten wollte, was die Betroffenen enttäuschte.

Rechts neben Königin Margrethe stehen ihre Schwiegertochter Prinzessin Marie und ihr jüngerer Sohn Prinz Joachim mit ihren beiden Kindern Henrik und Athena. Seine Söhne Nikolai und Felix aus ersten Ehe stehen links. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PPE | PPE

Neben ihren Pflichten als Staatsoberhaupt ist Margrethe II. eine kreative Künstlerin: Sie malte u.a. Landschaftsbilder und dänische Sonderbriefmarken, entwarf Theaterkostüme und Bühnenbilder und illustrierte sogar Bücher – wie die dänische Ausgabe von Tolkiens "Herr der Ringe". Zusammen mit ihrem Mann übersetzte sie auch verschiedene Romane.

Bei ihrer Kleiderwahl greift sie gern Mal zu bunten außergewöhnlichen Designs. So wirkt sie bunt und fröhlich, glänzt jedoch zugleich wie eine stilsichere Königin. Unter den Royals gilt Margrethe II. deshalb als "Paradiesvogel".

Dänemarks Königin Margrethe II. posiert neben einem ihrer Kunstwerke. dpa Bildfunk Picture Alliance/ SCANPIX DENMARK

Margrethe II. gilt als pragmatisch, sozial engagiert, intellektuell und manchmal auch etwas unkonventionell. Durch ihre volksnahe Art ist sie in Dänemark sehr beliebt. Das mag auch daran liegen, dass sie ihre Zeit als Königin ohne große Skandale meisterte. Eine Schwäche hatte sie aber: das Rauchen. Deshalb wurde sie auch "Vulkankönigin" genannt. Doch 2023 hörte sie damit auf.

Die dänische Königin Margrethe II. rauchte seit ihrem 17. Lebensjahr. Doch 2023 hörte die "Vulkankönigin" nach 66 Jahren damit auf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Polfoto/ KELD NAVNTOFT

Als Königin war sie Vorsitzende des Staatsrates und wurde von Ministern regelmäßig informiert. Doch in Dänemark wird eine konstitutionelle Monarchie gelebt: Das heißt, sie hatte das Recht Ratschläge zu erteilen, konnte aber politisch nicht eingreifen. Doch in ihren Ansprachen setzte sich die Königin beispielsweise gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit ein. Neben ihren Repräsentationspflichten in Dänemark war sie weltweit auf Staatsbesuchen unterwegs. Im Januar 2024 nahm Margrethe II. ihre letzten öffentlichen Termine wahr und fuhr zum Beispiel ein letztes Mal in der goldenen Kutsche durch Kopenhagen.

Mehr über die künftigen Könige und Königinnen bei SWR4

Wie die zukünftigen Königinnen und Könige in Europa auf ihr Amt und den Thron vorbereitet werden, erfahren Sie in dieser Folge des Podcasts "Annelies Royale Welt".