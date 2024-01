Am 14. Januar 2024 hat Kronprinz Frederik die Regentschaft von seiner Mutter Königin Margrethe II. übernommen. Mit 55 Jahren ist er nun der neue König von Dänemark, Frederik X. "Verbunden, verpflichtet, für das Königreich Dänemark", so lautet sein Wahlspruch. In Dänemark ist man gespannt, wie König Frederik seinen Job machen wird. Ein großes Plus hat er: seine Frau Mary, die am Sonntag Königin von Dänemark geworden ist. Die Bürgerliche aus Australien ist nicht nur beliebt, sondern auch die große Stütze von König Frederik X.

Über den neuen König, sein Leben und seine zukünftige Regentschaft redet Annelie Malun mit Royalexpertin Julia Melchior. Hier im royalen Podcast "Annelies Royale Welt". Informativ, unterhaltsam und spannend!

