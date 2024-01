per Mail teilen

Bei eisigen Temperaturen haben am 14. Januar viele tausend Däninnen und Dänen die Proklamation vor Ort in Kopenhagen am Schloss Christansborg miterlebt. Sie wollten Teil dieses historischen Momentes sein.

Und das war ein Moment mit Emotionen. König Frederik X. hat bei der Proklamation seine ganz menschliche Seite gezeigt und hat immer wieder für großen Jubel gesorgt. Mittendrin war Royalexpertin Annelie Malun. In einer Spezialfolge aus Kopenhagen erzählt sie über die Proklamation, Jubelstürme und über Monarchiegegner. „Annelies Royale Welt“ direkt vor dem Schloss Christiansborg in Kopenhagen.

