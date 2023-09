per Mail teilen

Benzin oder Diesel - Die Spritpreise sind in den letzten beiden Wochen gestiegen und sollen noch teurer werden. Doch es gibt auch Tipps und Tricks um das Auto günstig zu tanken.

Warum ist Benzin und Diesel derzeit so teuer?

Werden die Spritpreise weiter steigen?

Wann und wo können Autofahrer am günstigsten tanken?

Spartipp für alle, die mit Benzin im Auto fahren

Auf Autofahrer kommen beim Tanken höhere Kosten zu. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Sommerferien sind vorbei und damit auch die massiv hohe Nachfrage nach Benzin und Diesel. Leider macht sich das nicht an den Preisen bemerkbar. Im Gegenteil: die Spritpreise sind in den vergangenen beiden Wochen sogar noch gestiegen.

Das liegt an mehreren Faktoren. Fakt ist: Rohöl ist teurer geworden. Gerade diese Woche ist der Preis für ein Fass der Nordseesorte "Brent" so hoch gestiegen, wie seit zehn Monaten nicht mehr. Das liegt daran, dass Russland und Saudi-Arabien weniger Öl fördern und gleichzeitig vor allem China viel Öl nachfragt. Laut des Automobilclubs ADAC lassen sich die gestiegenen Spritpreise damit allein aber nicht erklären.

Egal ob Benzin oder Diesel - der Sprit an den Tankstellen wird teurer. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Tobias Hase

Seit Anfang des Jahres darf die EU keinen Diesel mehr aus Russland importieren. Seitdem müssen neue Wege gefunden werden, um an Diesel zu kommen. Dabei konkurriert die EU mit anderen Ländern und das führt zu Preisschwankungen.

Hinzu kommen technische Probleme und Produktionsengpässe bei deutschen Raffinerien, so das Bundeskartellamt. Das führt ebenfalls zu höheren Preisen. Die Wettbewerbsbehörde beobachtet deshalb gerade besonders kritisch Raffinerien und den Großhandel, um zu sehen, ob ein möglicherweise illegales Verhalten vorliegt.

Der ADAC geht davon aus, dass die Preise in diesem Jahr weiter steigen könnten. Ab dem kommenden Jahr kommt definitiv ein neuer preistreibender Faktor hinzu: Denn die Bundesregierung will ab 2024 den Preis pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid anheben. Umgerechnet auf Diesel und Benzin bedeutet das: 1,5 Cent mehr pro Liter. In den kommenden Jahren wird der CO2-Preis weiter hochgesetzt und damit steigen auch die Spritkosten jedes Jahr ein bisschen.

Es ist möglich Spritkosten zu sparen. Wer günstig tanken will, muss zur richtigen Uhrzeit zur günstigsten Tankstelle. SWR

Es könnte sich lohnen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr oder noch später zwischen 21 und 22 Uhr zu tanken. Denn dann ist Sprit erfahrungsgemäß am günstigsten. Bis zu 9 Cent pro Liter lassen sich so sparen.

Es lohnt sich außerdem Tankstellen zu vergleichen. Denn hier gibt es manchmal Preisunterschiede von mehreren Cent. Das lässt sich auch mit einer App auf dem Handy problemlos machen.

Wie sich die Spritpreise zuletzt in Ihrer Gegend entwickelt haben, sehen Sie hier.

Für Autofahrer, die mit Benzinern unterwegs sind, noch folgender Tipp: Alle Autos, die nach November 2010 gebaut sind, vertragen Super E10. Also Benzin, das einen höheren Anteil an Bioethanol hat. Und E10 ist günstiger als E5. Der ADAC hat ausgerechnet, dass sie so pro Liter durchschnittlich bis zu 6 Cent sparen lassen.