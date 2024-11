Die einen feiern am 11. November Martini, die anderen machen Fasnet. So hat die Narrenzunft Vetter Guser aus Sigmaringen exakt um 11:11 Uhr die "Fünfte Jahreszeit" eröffnet.

Mit einem kräftig gesungenen "Freut euch des Lebens" und Anekdoten aus der Stadtgeschichte hat die Narrenzunft Vetter Guser in Sigmaringen am Montag die Fasnet ausgerufen. Gefeiert wird in kleinem Kreis. Neben dem Narrenrat mit dabei: geladene Gäste und Persönlichkeiten aus Stadt und Kreis Sigmaringen. Seit 1948 bereits feiern die Vetter Guser die Fasnetseröffnung am Martinstag.

Sigmaringen starten nicht allein in die neue Fasnetssaison

Ganz allein sind die Narren in Sigmaringen mit dieser Tradition nicht. Auch in Reutlingen beim Männerverein Reutlingen 1863 e.V. 1. Reutlinger KG 1907 NZ Achalmgautscher 1987 geht es schon vor dem 6.Januar los. Die Reutlinger feiern die Inthronisation des Reutlinger Prinzenpaares und Ordensfest am Samstag. Auch andere Zünfte in Baden-Württemberg starten in die Fasnet.

Die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt für die meisten anderen traditionell am 6. Januar mit dem Häs-Abstauben.

Seit 1948 wird die Fasnet in Sigmaringen früher eröffnet

Der frühe Fasnets-Beginn in Sigmaringen hat seine Gründe. Es sei ein alter Brauch und gehe auf die Weihnachtsfastenzeit zurück, so Zunftmeister Philippe Sutter. Am Martinitag hätten die Menschen noch mal Gelegenheit gehabt, Fleisch zu essen, nämlich die Martinsgans. Das sei ein lustiger Tag gewesen und diese Tradition werde in Sigmaringen aufrechterhalten.

Spezielle Kittel für den 11.11.

Zunftmeister Philippe Sutter, Präsident Albrecht Prinz von Hohenzollern sowie ihr närrisches Gefolge haben dem Startschuss für die neue Fasnets-Saison entgegen gefiebert. Am 11.11 wird in einem ganz besonderen Kittel gefeiert, der nur an diesem Tag getragen werden darf. Es ist ein schwarz-weiß Kittel in den Farben der Zunft.

Die Narren haben das ganze Jahr über beobachtet, über was man lacht und spricht in Stadt, Kreis und Land. Zur Fasnets-Eröffnung im Sigmaringer Café Seelos erzählen sie allen Gästen ihre närrischen Geschichten.

Zum Auftakt heißt es Abschied nehmen

Mit einer kleinen Träne im Auge feiern die Vetter Guser am Montag. Denn in Zukunft müssen sie sich einen anderen Ort für ihre Eröffnung suchen. Das Cafe Seelos, in dem auf die Fasnet am 11.11 angestoßen wird, macht zu. Und auch der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte e.V. , Roland Wehrle, ist zum letzten mal dabei. Nach 26 Jahren gibt er sein Amt auf.