Woher das "Bräuteln" kommt

Die Tradition des Bräutelns geht Jahrhunderte zurück. Nach alter Überlieferung sei der Fastnetsbrauch nach dem 30-jährigen Krieg, im 17. Jahrhundert, entstanden, so die Narrenzunft Vetter Guser. Die Bevölkerung habe, von Not geplagt, die Lust am Heiraten verloren. Als sich schließlich einer der jungen Männer traute, zu heiraten, hätten ihm seine Kameraden versprochen, ihn an der Fasnet auf einer Stange und unter den Klängen von Trommeln und Pfeifen um den Marktbrunnen zu tragen.