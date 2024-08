Das Freiburger Zelt-Musik-Festival (ZMF) und das Stimmen-Festival Lörrach hat in den vergangenen Wochen zehntausende Menschen angezogen. Beide Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

In Südbaden sind am Sonntag zwei Festivals zu Ende gegangen: Das Zelt-Musik-Festival in Freiburg und das Stimmen-Festival in Lörrach. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden.

ZMF hatte Glück mit dem Wetter

Schon wieder ist es nach mehr als zwei Wochen vorbei, das berühmte Freiburger ZMF. Dieses Jahr feierte das Festival seinen 40. Geburtstag und fuhr wieder mit gewohnt vielfältigem Programm auf. Am Sonntagabend kehrte dann wieder Ruhe ein auf dem Gelände des Mundenhofs, als am letzten Festivaltag die Lichter über den typisch roten Zelten ausgingen.

Fast 49.000 Konzerttickets wurden in diesem Jahr verkauft. Das ist nur etwas weniger als im Rekordjahr 2022, so der Veranstalter. Mit den steigenden Kosten sei das Festival aber auf die Einnahmen angewiesen, sagt Geschäftsführerin Hanna Teepe. Nur so springe am Ende auch etwas für das Festival heraus. Dennoch zeigen sich die Veranstalter zufrieden - auch weil an keinem der Festivaltage das Gelände wegen des Gewitters geräumt werden musste.

Hanna Teepe, die Geschäftsführerin des ZMF, zieht eine Bilanz:

Ausverkaufte Konzerte in Freiburg

Bereits am ersten Abend war das Konzert der Indie-Pop-Band Jeremias stark besucht, sagt Teepe. So auch bei Giant Rooks am Tag darauf. Weil einige Besucherinnen und Besucher das Konzert der Band kaum erwarten konnten, sollen sie bereits am Vormittag vor dem Gelände gecampt haben, berichtet Teepe. Neben nationalen Berühmtheiten, wie Jan Delay oder Das Lumpenpack, sind auch internationale Stars aufgetreten, wie zum Beispiel Tokio Hotel. Insgesamt waren zehn Konzerte ausverkauft, etwa das von ZMF-Routinier Clueso oder der US-Sängerin Suzanne Vega.

Anastacia sagt am letzten Abend kurzfristig ab

Einen kleinen Dämpfer gab es dennoch: Die US-Sängerin Anastacia sollte am Sonntagabend, am letzten Festivaltag, einer der Hauptacts werden. Krankheitsbedingt sagte sie das Konzert aber kurzfristig ab. "Mein Arzt hat mir geraten, nicht aufzutreten", schreibt Anastacia in einem Statement auf Instagram. Sie entschuldigt sich bei ihren Fans und versichert, dass sie bald zurückkommt. Das ZMF-Team bemühe sich, das Konzert auf nächstes Jahr zu verschieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Bereits im Juli 2017 war der Weltstar am Freiburger Mundenhof.

Stadt Freiburg gibt Veranstalter Sicherheit für die nächsten zehn Jahre

Dass das ZMF zumindest die nächsten zehn Jahre noch so weitermachen könne, habe die Stadt versichert, so Teepe. Mit dem Bau des neuen Freiburger Stadtteils Dietenbach hatte sich die ZMF-Leitung noch vor dem Festivalstart besorgt gezeigt. Sie befürchtet durch den neuen Stadtteil mögliche Lärmbeschwerden und dass Besuchende das Gelände schlechter erreichen könnten. Bis in Dietenbach aber jemand wohnt, dauert es noch. Wann, welcher Bauabschnitt das Festival behindern könnte, sei noch nicht klar. Das ZMF-Team sei im regen und engen Austausch, bestätigt Teepe: "Die Stadt ist sehr bemüht, dass das Festival jedes Jahr durchgeführt werden kann." Wie genau sich das entwickelt, müssten beide Parteien jedes Jahr aufs Neue beobachten.

Stimmen-Festival Lörrach mit neuer Konzert-Location

Mit dem 30. Konzert ist am Sonntagabend auch das 30. Lörracher Stimmen-Festival zu Ende gegangen. Timo Sadovnik, der Leiter, spricht von einem "Volltreffer" mit Blick auf die Premiere auf dem Weiler Vitra Campus: Das Gelände zählte zum ersten Mal zu den Konzertorten des Stimmen-Festivals. Die einzigartige Architektur habe eine perfekte Kulisse geboten, so der Festivalleiter.

Faber, ein Schweizer Sänger, der wenige Tage zuvor auch auf dem ZMF in Freiburg aufgetreten war, gab am Sonntagabend in Weil am Rhein vor fast 1.000 Fans das Abschlusskonzert. Vor dem Finale waren zwei Briten aufgetreten: Birdy am Samstag und James Blunt am Freitag. Insgesamt besuchten etwa 6.000 Menschen die Konzerte auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein.

Kleineres und kürzeres Festival

Insgesamt wurden über die vier Wochen rund 19.000 Tickets verkauft. Das sind 2.000 weniger als im Vorjahr. Doch der Rückgang sei darauf zurückzuführen, dass das Stimmen-Festival in diesem Jahr kürzer und auch kleiner war, so die Veranstalter. Trotzdem seien sie sehr zufrieden mit der Jubiläumsausgabe. "Es hat kein schlecht verkauftes Konzert gegeben und wirklich jedes Konzert war ganz besonders", so Sadovnik. Mit 11.000 Besucherinnen und Besuchern haben die Konzerte auf dem Lörracher Marktplatz, unter anderem mit der Band Sportfreunde Stiller, mehr als die Hälfte des gesamten Besucheraufkommens ausgemacht.

Timo Sadovnik, Leiter des Stimmen-Festivals, zieht eine Bilanz:

Zwei ausverkaufte Konzerte und ein Abbruch wegen Gewitters

Die Konzerte der Schweizer Folkjazz-Band trëi in der evangelischen Kirche Rötteln in Lörrach-Tumringen, sowie das Konzert von James Blunt am Vitra Campus, waren restlos ausverkauft. Wegen eines Gewitters musste der Auftritt der Sängerin Emel auf der Limowiese des Werkraum Schöpflin abgebrochen werden.