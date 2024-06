Vitra Schaudepot zeigt "Vom Space Age zum Metaverse"

Wie verzahnt sind Möbeldesign und Science-Fiction? Welche Designentwicklungen im Möbelbereich gibt es heute? Das zeigt das Vitra Schaudepot in seiner neuen Ausstellung in Weil am Rhein.

Kuratorin Susanne Graner erzählt diese Geschichte im Museum anhand von über 100 Objekten. Was sich bereits frühe Science-Fiction Pioniere erdacht haben, wird ab Mitte der 1950er Jahre mit dem sogenannten "Space Age" Realität. Die ersten Satelliten erobern das All, die Raumfahrt macht rasante Fortschritte, USA und Sowjetunion liefern sich einen Wettlauf um die Mondlandung. Ab 1966 erobert die Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise den Bildschirm - und die Möbel das Wohnzimmer. Illustre Beispiele dafür sind die ikonische Form des Raumschiffs Enterprise, die perfekt symmetrischen Gänge im Raumschiff von "2001 - Odyssee im Weltraum" und die eleganten Science-Fiction-Möbel in "Star Wars". Die Art und Weise, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wurde vor allem von Designern kreiert, sagt die Kuratorin der Ausstellung. Es ist ja so, dass das Design dieser Filme und Serien sich am zeitgenössischen, modernen Möbeldesign orientiert und sich davon auch inspirieren lässt. Eine Spielwiese für Designer Designerinnen wie Eero Aarnio, Verner Panton, Such Daniel Garant und Louis Duro entwerfen Möbel und Wohnlandschaften, die mit ihren geschwungenen Formen und glatt glänzenden Oberflächen futuristisch aussehen, aber ebenso die Lebens- und Wohngewohnheiten grundlegend neu denken sollen. Technologische Innovationen beeinflussen Designer bis heute. Was früher das Space Age war, ist heute das metaphorische digitale Räume für Science-Fiction und Utopien. Eine Spielwiese für junge Designer, wie den in Barcelona lebenden Künstler Andres Reisinger. Er lässt mit seiner Kunst Möbel und Großstadt-Szenarien entstehen, bei denen man nie weiß: Ist das Traum oder Wirklichkeit? Moderne Designer verarbeiten in ihren futuristischen Entwürfen gesellschaftliche Fragestellungen und Probleme unserer Gegenwart, etwa die Spaltung der Gesellschaft, die Interaktion von Medien und Technik, Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung. Viele Designer nutzen KI und digitale Programme für ihre Arbeiten, wobei sich beide Bereiche überschneiden und auch gegenseitig inspirieren können.