Am ersten Ferienwochenende staut es sich vielerorts auf der Autobahn. Die Badische Landeskirche lädt bei all dem Stress zum Verweilen ein - und segnet Fahrer auf einem Parkplatz.

Den Autofahrerinnen und Autofahrern, die von der A5 auf den sonst eher unspektakulären Parkplatz Unditz abbiegen, bietet sich diesen Freitag und Samstag ein ungewohnter Anblick. Neben den üblichen Holzbänken und einer Toilette stehen mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer unter rot-weißen Sonnenschirmen, es gibt Obst und Getränke, ein rotes Ledersofa lädt zum Verweilen ein.

Auf dem Parkplatz gibt es Kaffee und Malbücher

Die Aktion auf dem Parkplatz in der Nähe von Offenburg ist eine Initiative der Badischen Landeskirche, die mit den Fahrerinnen und Fahrern ins Gespräch kommen wollen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind aus den Kirchenbezirken Freiburg und Lahr. Eine von ihnen ist Nadine Kempf aus Freiburg, die mit einem Bauchladen mit Malbüchern über den Parkplatz läuft. Der Ferienbeginn bedeute für viele Menschen Stress - "und dann sind wir hier, und können den Leuten was Gutes tun!" In einem kleinen roten Anhänger mit der Aufschrift "Ave Maria" schenken die Geistlichen Kaffee aus - damit die Leute konzentriert weiterfahren können. Zucker und Milch gibt es natürlich auch.

Autofahrerinnen und Autofahrer freuen sich über "direkten Draht nach oben"

"Das ist nicht so ´ne trostlose Raststätte, sondern man wird empfangen", freut sich eine Autofahrerin. Ein Mann dachte, die Geistlichen seien von einer Gewerkschaft und freute sich, als sie sich als Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Kirche herausstellten: "Das ist doch wundervoll - so ´nen direkten Draht nach oben zu haben!"

"Gesegnet unterwegs" - solche Karten können sich die Fahrerinnen und Fahrer mit ins Auto nehmen. SWR

Wer will, kann sich auch segnen lassen

Wer möchte, kann sich von den Pfarrerinnen und Pfarrern sogar auf dem Parkplatz segnen lassen: zum Beispiel mit einem Spruch auf einem Kärtchen, das die Reisenden aus einem Papierbeutel ziehen können. Oder mit einem von den Armbändern mit den Segenswünschen, die Pfarrerin Nadine Kempf auf dem Parkplatz verteilt.

In dem roten Fahrzeug mit der Aufschrift "Ave Maria" gibt's Kaffee. SWR

Badische Landesbischöfin dankt nach Unfall den Pfarrerinnen und Pfarrern

Auch die evangelische badische Landesbischöfin Heike Springhart machte auf dem Weg zu einer Wanderung auf dem Parkplatz Halt. Dass sie kurz darauf einen Autounfall unverletzt überstand, dankte sie indirekt auch den Pfarrerinnen und Pfarrern, die sie gesegnet hatten: "Heute habe ich wieder etwas über Gottes Humor, über Segen und Bewahrung gelernt", schrieb die Landesbischöfin auf Instagram.