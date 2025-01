Am frühen Sonntagmorgen haben Sicherheitskräfte die Gäste einer Feier im Landkreis Rottweil angegriffen. Vier Männer wurden verletzt, die Tatverdächtigen sind geflohen.

In den frühen Morgenstunden haben Mitarbeiter einer Rottweiler Security-Firma die Gäste einer Feier in Schramberg (Landkreis Rottweil) angegriffen. Die Festivität fand in einer Halle in der Ostlandstraße im Ortsteil Hardt statt. Nach Ende der Veranstaltung gegen kurz vor 3 Uhr ist es zu Ausschreitungen gekommen, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt.

Faustschläge gegen die Gäste

Demnach hatten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vier Gäste aufgefordert die Halle zu verlassen. Diese wollten kurz ihre Getränke austrinken und dann gehen. Daraufhin waren sechs Security-Mitarbeiter plötzlich handgreiflich geworden und schlugen den Männern mit Fäusten ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, hatten alle Sicherheitskräfte die Halle bereits verlassen. Die Gäste mussten ärztlich versorgt werden.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei hat Ermittlungen gegen das Sicherheitsunternehmen und die sechs tatverdächtigen Mitarbeiter eingeleitet. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07422/27010 an die Polizei in Schramberg wenden.