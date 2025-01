Ein Unfall auf der A81 hat am Samstag kilometerlange Staus ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, übersprang ein Fahrzeug eine Betonabsperrung. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der A81 beim Engelbergtunnel

Laut Polizei fuhr der 62-Jährige aus Richtung Heidelberg in Richtung Singen. An der Baustelleneinfahrt, habe der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - weshalb ist noch unklar. Das Auto überfuhr mehrere Warnbaken auf der rechten Fahrbahnseite, touchierte die Leitplanke und schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn.

Dort prallte das Fahrzeug gegen die Betonleitwand und übersprang sie. Schließlich kam das Fahrzeug einige Meter entfernt an der Leitplanke zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.

Hier prallte das Fahrzeug gegen die Betonleitwand, bevor es zwischen der Betonabsperrung und der Leitplanke stehenblieb. KS-Images I Andreas Rometsch

Verkehrschaos auf der A81

Die A81 in Richtung Singen wurde laut Polizei für die Unfallaufnahme und Reparaturarbeiten gesperrt. Der Verkehr auf der Gegenfahrbahn, in Richtung Heilbronn, wurde zwischenzeitlich an der Anschlussstelle Leonberg-Ost ausgeleitet. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich Staus. Erst um 18:45 Uhr konnte die Strecke wieder vollständig freigegeben werden.

Der Engelbergtunnel wird saniert

Aktuell laufen beim Engelbergtunnel noch Sanierungsarbeiten. Deshalb sind auf der A81 aktuell Betonabsperrungen an den Baustelleneinfahrten aufgestellt. Schon 2019 hatten die Arbeiten an der Weströhre begonnen. Diese sind inzwischen abgeschlossen. Seit Juni vergangenen Jahres wird die Oströhre saniert.