Rein ins Häs: An Dreikönig starten die Narren in die fünfte Jahreszeit

Die Narren erwachen aus ihrem Winterschlaf. Erste Amtshandlung: das Häs abstauben. Denn alles muss sitzen zum Auftakt der Fasnacht an Dreikönig - sei es auf der Baar, am Oberrhein oder im Südschwarzwald.

Am Montag, dem Dreikönigstag, beginnt offiziell die Fasnachtssaison: Dann rufen die Narren erneut zum Häsabstauben, Wecken oder Karbatschenschnellen auf. Hier eine Auswahl an Fasnachtsveranstaltungen in der Region.

In Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) treffen sich die Narren abends am 6. Januar am Hanselbrunnen und rufen die Fasnet aus. In Villingen kommen die Narren der Historischen Narrozunft am Narrobrunnen zusammen und laden zur traditionellen Fasnachtseröffnung ein. Und die Villinger Hexen nehmen in einer besonderen Hexen-Taufe ihre Neulinge auf. Die schwören dem Hexenmeister dann symbolisch die Treue.

Bei der Schwenninger Narrenzunft wird die Fasnet schon vormittags abgestaubt. Spätestens wenn der Narrenmarsch erklingt, gibt es kein Halten mehr. Und auch in Rottweil kommen die Narren bereits vormittags am Dreikönigstag zusammen. Mit einem Augenzwinkern und viel Heiterkeit werden die Narrenkleider abgestaubt, und so mancher Rottweiler wird dabei ebenfalls nicht verschont. Speziell ausgesandte Abstauber ziehen durch die Straßen von Rottweil und sorgen für ein fröhliches Treiben.

Die Larve des "Gschell" (Rottweiler Narren) ist aus Lindenholz gefertigt und stellt ein feines Männergesicht dar. Pressestelle (c) „Böller & Brot“

In Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird die Fasnet bei der Kieschtock-Zunft erst gesucht und dann abgestaubt. Aus allen Gassen und Winkeln kommen die Narren zum Kieschtockbrunnen und begrüßen die fünfte Jahreszeit mit Tanz und Gesang.

Die Lörracher Narrengilde lädt am Dreikönigstag traditionell zum närrischen Neujahrsempfang ein. Dabei wird die diesjährige Protektorin, also die Schirmherrin der Lörracher Fasnacht, Lörrachs Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung, in Amt und Würde eingeführt. Zum Neujahrsempfang am frühen Abend seien alle eingeladen - egal ob im Häs, im Cliquenpullover oder in ziviler Kleidung, schreibt die Narrengilde auf ihrer Homepage.

In Grenzach-Wyhlen (Landkreis Lörrach) eröffnet die Narrenzunft Rolli Dudel Wyhlen nachmittags den Fasnachtsreigen. Dabei wird ein Geheimnis gelüftet: Eine neue Fasnachtsclique wird aus der Taufe gehoben und erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Wer sich hinter den Masken verbirgt und wie das Häs gestaltet ist, wird vorher nicht verraten.

Die Kanderner (Landkreis Lörrach) begrüßen ihre Fasnacht auf dem zentralen Blumenplatz. Die Brezele Buebe laden um 11:11 Uhr zum Weinbrunnen ein, um auf das neue Jahr und die fünfte Jahreszeit anzustoßen. Die Todtnauer Narrenzunft wird traditionell um 11:11 Uhr die Fasnacht eröffnen - gemäß dem Jubiläum der Stadt: "1.000 Jahre stolz und heiter - Todtnau träumt stets immer weiter."

Am Sonntag, dem 5. Januar, um exakt 11:11 Uhr, erwacht der Klostergarten in Seelbach (Ortenaukreis) zum Leben, wenn das traditionelle "Fasent inschnelle" beginnt. Dort wird der Brauch des Karbatschenschlagens lautstark zelebriert. Organisiert wird das Ganze von der Eulenzunft Seelbach. Beim Karbatschenschlagen handelt es sich um einen Brauch, der vor allem im Hegau und in der Bodenseeregion beheimatet ist. Die Karbatsche ist eine aus Hanfseilen geflochtene Peitsche, die mit ganzem Körpereinsatz zum Knallen gebracht wird.

Jens kämpft um den Karbatschen-Weltmeister-Titel

Am 6. Januar beginnt in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) die "Fasnachtszyt". Die ehrwürdige Narrenzunft lädt Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Bürgerschaft in den historischen Gallusturm ein. Dort verkündet der Zeremonienmeister den Fasnachtsruf für die bevorstehende Saison. Punkt 11:11 Uhr bricht dann das Spektakel los: Das Rathaus wird im Sturm erobert. Mit lautem Jubel und viel Tamtam wird das Stadtoberhaupt, der "Buggimeischter", symbolisch abgesetzt und in Ketten gelegt. Am Nachmittag tritt das Narrengericht zusammen, um über das Schicksal des Bürgermeisters zu entscheiden. Die auferlegte Strafe hat der Bürgermeister bis Aschermittwoch abzutragen.

Auf 1.000 Metern Höhe starten die Höchenschwander Tannenzäpfle (Kreis Waldshut) abends um 19:11 Uhr in die Fasnacht. Beim "Zäpflewecken" mit Masken, Rätschen und Narrenmusik werden die neuen Zunftmitglieder feierlich aufgenommen und der Beginn der Fasnacht gefeiert. Was dabei nicht fehlen darf: die Ansprache des Zunftmeisters.