Häsabstauben, Einschnellen oder Narrenbaumsetzen - an Dreikönig beginnt die schwäbisch-alemannische Fastnacht in BW. Ein Termin sorgt jetzt schon für Planänderungen.

Die Närrinnen und Narren in Baden-Württemberg starten am Dreikönigstag wieder in die "fünfte Jahreszeit": Am 6. Januar beginnt die schwäbisch-alemannische Fastnacht. So stimmen sich die Zünfte ein:

In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) geht es mit dem traditionellen "Gschell-Abstauben" los. Die Masken werden aus dem Schrank geholt und die Narren toben zum Narrenmarsch. An diesem Tag dürfen sie ihr "Häs" zum ersten Mal öffentlich tragen. Auch das "Einschnellen" der Fasnet ist vielerorts Brauch am Dreikönigstag: In Überlingen und Immenstaad (Bodenseekreis) lassen die Narren zum Auftakt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ihre Karbatschen, ihre Peitschen, knallen.

Bräuche der Narren zur Fastnacht: Rathaussturm und Häsabstauben

Die Fasnacht wird in Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von der historischen Narrozunft am Narrobrunnen eröffnet. Auch in Rottweil stauben die Narren ihr "Häs" am Dreikönigstag ab. Um 11:11 Uhr knallen an diesem Tag im Klostergarten in Seelbach (Ortenaukreis) die Peitschen der Eulenzunft zum "Fasnet igschnellt". In Bad Säckingen (Kreis Waldshut) wird zu diesem Zeitpunkt das Rathaus gestürmt. Zuvor wird die schwäbisch-alemannische "Fasnachtszyt" traditionell mit örtlichen Persönlichkeiten und verschiedenen Narren-Zünften im Gallusturm ausgerufen.

Im Kreis Heilbronn findet in Brackenheim und in Ellhofen das traditionelle Häsabstauben statt. Der Narrenbaum wird in Lauda (Main-Tauber-Kreis) erst am Freitag (10.1.) aufgestellt. Am 25. Januar veranstaltet der Gundelsheimer Carneval-Verein (Kreis Heilbronn) die erste Prunksitzung. Fast einen Monat später, am 22. Februar, tun es ihnen die Assamstadter Schlackohren im Main-Tauber-Kreis gleich.

Mit dem Fasnets-Countdown in die fünfte Jahreszeit

In Bischweier (Kreis Rastatt) läutet die Narrenzunft Kirschdestorre mit dem Einschnellen am Dreikönigstag die diesjährige Kampagne ein. Dabei knallen lange Peitschen, die Karbatschen genannt werden. Das Häs wird unter anderem bei den Bühler Hexen (Kreis Rastatt), in Grötzingen (Karlsruhe), Straubenhardt (Enzkreis) oder in Calw abgestaubt. Am 11. Januar um 18:11 Uhr ist Nachtumzug in Neuhausen-Schellbronn (Enzkreis). Erwartet werden über 2.000 Hästräger aus ganz Baden-Württemberg.

In der Region Stuttgart feiern in Weissach (Kreis Böblingen) die Flachter Strudelbachhexen traditionell bereits an diesem Sonntag (5.1.) den Start in die Fasnacht: Um Mitternacht hat mit dem Fasnetscountdown die fünfte Jahreszeit begonnen. Am Freitag (10.1.) laden die Kolba Hexa aus Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) zum Fasnets-Opening. Etwa eine Woche später, am Samstag (18.1.), wird in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) der Narrenbaum gestellt.

Auf der Ostalb beginnt in Schwäbisch Gmünd-Wetzgau (Ostalbkreis) am Sonntag vor der Koloman-Kirche das närrische Treiben: Gegen 18 Uhr geht's mit der Narrentaufe los. Danach befreien die Wexhainer Narren ihre Symbolfigur der Fasnet, "die Wilde Wefzg". Andere steigen erst am Dreikönigstag ins närrische Treiben ein: Die Aalener Fasnachtszunft und die "Oschtalb Ruassgugga" taufen dann ihre neuen Hästräger vor dem Aalener Rathaus. In Oberkochen (Ostalbkreis) stauben die Schlagga-Wäscher ihre Masken ab, und in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) weckt die Karnevalgesellschaft Lachatrapper die Narren auf.

Bundestagswahl erschwert Narren die Planung

58 Tage liegen in dieser Saison zwischen dem Dreikönigstag und Aschermittwoch - und eine Bundestagswahl. Am vorletzten Sonntag vor Rosenmontag, dem 23. Februar, wird in Deutschland gewählt. Das Datum kommt einigen Straßenumzügen in die Quere. In mehreren Kommunen, etwa im badischen Kehl, wurden Fastnachtumzüge deshalb abgesagt. In Bruchsal im Kreis Karlsruhe wurde der Umzug auf den 9. Februar vorverlegt.

Die Bundestagswahl hindere natürlich an manchen Stellen die Narren, weil Freiwillige gebunden und Räume belegt seien, sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle. "Lieber wäre uns ein Termin nach der Fastnacht gewesen." Jetzt müsse man sich einfach arrangieren. "Wir kriegen das alles geregelt." Wehrle sieht im Wahlkampf zugleich auch Stoff für die Narretei.

Fastnacht in BW: Narrengericht nennt Beklagten am 6. Januar

Politisch wird es am 6. Januar wieder beim Stockacher Narrengericht im Kreis Konstanz. Dort soll bei einer abendlichen Dreikönigssitzung verkündet werden, welcher Politiker sich 2025 verantworten muss. Auf der "Anklagebank" saßen schon Franz Josef Strauß, Hans-Dietrich Genscher und Angela Merkel. Der "Prozess" findet immer am "Schmotzigen Dunschtig" (27. Februar) statt. Zuletzt "verteidigte" sich dort Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Die Fastnacht in BW ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum "Häs" tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.