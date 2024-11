In Ettlingen, Rheinstetten, Karlsruhe und anderen Orten nehmen die Närrinnen und Narren wieder das Zepter in die Hand: Am Montagvormittag startete die Fastnachtszeit.

Viele Rathausschlüssel in der Region haben am 11.11. wieder traditionell die Besitzer gewechselt: Bis Aschermittwoch übernehmen vielerorts die Närrinnen und Narren die Macht und feierten den Start in die Fastnachtszeit.

SWR-Reporterin Greta Hirsch hat am Montagvormittag aus Ettlingen berichtet:

Närrische Gerichtsverhandlung auf dem Marktplatz in Ettlingen

In Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) wurde Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) am Morgen in die Mangel von Närrinnen und Narren genommen: Pünktlich um 11:11 Uhr wurde er von Maskenträgern aus dem Rathaus gezerrt und vor das hohe Narrengericht gestellt. Sein Urteil nahm der "Angeklagte" am Ende an und überließ den Fastnachtsfans den großen schwarzen Stadtschlüssel. Das Kulturamt Ettlingen schätzt die Anzahl der Teilnehmenden auf bis zu 250 Menschen.

Närrische "Strafe" für Rheinstettens Oberbürgermeister Schrempp

Auch Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) musste in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) am Montagvormittag die Stadtkasse und den Rathausschlüssel an die Närrinnen und Narren aushändigen. Thema der närrischen "Anklageschrift" war unter anderem die neue Stadtmitte, die voller Betonbauten sei und wenig Platz biete.

Als "Strafe" muss Schrempp mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger mit der "städtischen Rikscha" des Seniorenbeirats durch die Stadt chauffieren. Entweder an zwei Nachmittagen oder an einem ganzen Wochenendtag. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren laut Stadt Rheinstetten bei der Veranstaltung auf dem Rathausplatz dabei.

Nach Angaben der Stadt haben am Montag mehr als 200 Menschen am Rathaussturm in Rheinstetten teilgenommen. Stadt Rheinstetten

Machtübernahme der Narren auch in Bruchsal und Karlsruhe

Pünktlich wurde am Vormittag auch in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) die neue Kampagne gestartet: Nach der närrischen Gerichtsverhandlung mit Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (Grüne) und Themen wie der Oberbürgermeisterwahl, Energiewende und Grundsteuer, haben die Narren symbolisch die Regentschaft in der Stadt übernommen. Danach wurde mit Glühwein und Brezeln auf den Start der fünften Jahreszeit angestoßen. Rund 100 Narren haben teilgenommen. Die Rathausstürmung in Bruchsal findet dann Ende Februar statt.

In Durlach wurde das Rathaus dagegen noch am Montagvormittag gleich zur Eröffnung der Kampagne übernommen. Nachmittags war auch Karlsruhe dran und OB Mentrup (SPD) musste den Schlüssel abgeben. Unter dem Motto: "So bunt wie's Lebe ebe" fand nach der Narrentaufe um 16:11 Uhr am Kronenplatz die symbolische Machtübernahme am Marktplatz statt. Dabei hatten die Narren mit Regen und mit Dunkelheit wegen Stromausfalls zu kämpfen. Mit Schunkeln, Live-Musik, Tänzen und Ehrungen wurde schließlich auch in Karlsruhe in den frühen Abend hinein gefeiert.