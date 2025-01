Die Närrinnen und Narren starten an Dreikönig in die "Fünfte Jahreszeit". Die Narrenzunft Talheim 2010 - Seibachdeifel aus Mössingen-Talheim hat schon in der Nacht damit begonnen.

Mit dem Dreikönigstag am 6. Januar wird offiziell die schwäbisch-alemannische Fastnacht eingeläutet. So auch bei dem noch jungen Verein in Mössingen-Talheim (Kreis Tübingen), den "Dalemer Deifeln" von der Narrenzunft Talheim 2010 "Seibachdeifel". Dort wurden allerdings schon mitten in der Nacht auf Dreikönig um 0 Uhr traditionell die Häs abgestaubt. Denn auch die Jugend soll den Brauchtum miterleben, sagte der erste Vorstandsteufel Marcel Madaus dem SWR. Und die lasse sich am besten mit einer Party locken.

Das hat es mit Höhle, Fellpuscheln und Kuhschweif auf sich

In der Nacht sind die Talheimer Seibachdeifel aus der Höhle, der Unterwelt, gekrochen gekommen. Davor wurden ihre Häs und Masken vom Brauchtumswart Thomas Sautter mit einem Kuhschweif abgestaubt. Seit der Nacht dürfen sie wieder öffentlich schwarze Zimmermannshosen aus Cord mit Fellpuscheln, dazu Ketten, Kuhschweif, Biberschwanz und - na klar - ihre Masken tragen. Nach Häsabstauben und Brauchtumstanz waren die 56 Närrinnen und Narren ordentlich verschwitzt und glücklich.

Schön wie jedes Jahr! Das ist ein ganz besonderer Moment, wenn alle gemeinsam nach dem Abstauben die Maske aufziehen. Endlich ist es wieder so weit!

Da wird er aus der Höhle entlassen. Die "Dalemer Deifel" von der Narrenzunft Talheim 2010 "Seibachdeifel" e.V. aus Mössingen-Talheim sind wieder los! Die Fasnet hat begonnen. SWR Judith Hüwelmeier

Narrentaufe: Neues Mitglied in Talheim aufgenommen

Eine hat sich besonders auf die Nacht in Mössingen-Talheim gefreut: die 26-jährige Angy Borowy aus Hechingen (Zollernalbkreis). Sie wurde Sonntagnacht vor dem Häsabstauben als neues Mitglied in die Narrenzunft aufgenommen - durch die sogenannte Narrentaufe. Ihr elf Monate alter Sohn ist auch schon Mitglied. Bei den Seibachdeifeln müssen die Neulinge aber zuerst etwas Ekliges essen - wild zusammengemischte saure oder versalzene Speisen.

Angy Borowy hat das Aufnahmeritual und das Jahr "auf Probe" geschafft und damit bewiesen, dass sie zu den Seibachdeifeln dazugehören möchte. Sie ist nun die 57. Hästrägerin des Vereins und freut sich neben den Umzügen besonders darauf, jetzt "frech" sein zu dürfen. Das hat sie dem SWR verraten.

Ich kann mich zeigen, wie ich möchte, und kann das ausleben, was ich gern bin. Und das ist ein Teufel.

Der Brauchtumswart geht besonders gründlich vor. Seit der Nacht auf Dreikönig sind die Seibachdeifel bereit für die Fasnet 2025. SWR Judith Hüwelmeier

Party bis in den frühen Morgen mit anderen Närrinnen und Narren

Das Häsabstauben in Mössingen-Talheim zieht jedes Jahr hunderte Menschen aus der Region und von anderen Vereinen an. Die Stimmung bis zwei Uhr am frühen Morgen war bestens. Närrinnen und Narren aus anderen Zünften zeigten voller Inbrunst im Gespräch mit dem SWR, was ihnen Nächte wie diese bedeuten: "Super, wie wir hier das Brauchtum pflegen", "Fasnet ist für uns einfach Freiheit" und - ergänzt ein anderer - "ein riesen-geiles Miteinander".

Die närrische Zeit ist mit Dreikönig jetzt eingeläutet. Am Samstag, 8. Februar, rechnen die Talheimer Narren mit 1.400 Hästrägerinnen und Hästrägern im Ort, fast so vielen wie Talheim an Einwohnern hat. Da findet anlässlich des 15-jährigen Bestehens ab 18.01 Uhr ein Umzug mit Brauchtumsabend und Narrenparty statt.