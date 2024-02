Der Brand in einem Ex-Friseurgeschäft in Reichenbach hatte mit der Schuss-Serie zu tun, glauben Ermittler. Sie werfen einem Verdächtigen versuchten Mord in 15 Fällen vor.

Im Zusammenhang mit der Schuss-Serie in der Region Stuttgart haben Ermittlungsbehörden weitere Personen festgenommen. Das teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Damit seien inzwischen 57 Verdächtige inhaftiert worden, die die Behörden mit rivalisierenden Gruppierungen in Verbindung bringen.

Schüsse in Eislingen auf Bar: Mann festgenommen

Nachdem vor rund einem Jahr in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) im Bereich einer Bar Schüsse fielen, wurde nun ein Verdächtiger festgenommen. Er soll Ende Februar 2023 aus einem fahrenden Auto heraus auf eine 21-Jährige geschossen haben. Sie wurde damals am Bein verletzt. Der Verdächtige, bei dem es sich den Angaben zufolge um einen 25-Jährigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ermittler: Brand in Reichenbach hatte mit Schuss-Serie zu tun

Die Ermittlungsbehörden gehen mittlerweile außerdem von einem Zusammenhang zwischen einem Brand in einem Ex-Friseurgeschäft vergangenen September in Reichenbach/Fils (Kreis Esslingen) und der Schus-Sserie in der Region aus. Im Februar 2023 waren in diesem Geschäft Schüsse gefallen.

Verletzt wurde bei dem Feuer im September 2023 zwar niemand. Doch wegen des Vorfalls hat die Polizei den Angaben zufolge einen Verdächtigen wegen des 15-fachen versuchten Mordes und wegen schwerer Brandstiftung festgenommen. Er sitze mittlerweile in Untersuchungshaft, hieß es am Dienstag.

Auch vier weitere Männer werden verdächtigt, an der Brandstiftung im September 2023 in einem ehemaligen Friseurgeschäft beteiligt gewesen zu sein. Einer von ihnen befindet sich nun wegen Drogendelikten ebenfalls in Untersuchungshaft.

Schüsse in Schorndorf bleiben vorerst unaufgeklärt

Außerdem nahmen die Behörden einen 24-Jährigen fest, den sie mit Schüssen in Schorndorf-Weiler (Rems-Murr-Kreis) im vergangenen Oktober in Verbindung brachten. Damals hatte sich ein 20-Jähriger wegen Schüssen auf sein Auto bei der Polizei gemeldet. Er wurde verdächtigt, selbst in den Schusswechsel verwickelt gewesen zu sein und deshalb damals vorläufig festgenommen. Nun durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler die Wohnung des 24-Jährigen, aber ließen ihnen mangels dringenden Tatverdachts wieder frei.