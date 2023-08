per Mail teilen

In der Stadt Ludwigsburg haben die Straftaten von Kindern unter 14 Jahren zuletzt stark zugenommen. Das hat laut Polizei auch mit Corona zu tun.

Im Jahr 2022 sind die Straftaten bei Kindern und Jugendlichen in der Stadt Ludwigsburg gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Sicherheitsbericht der Polizei hervor. Vor allem gab es einen extremen Anstieg in der Altersgruppe bei den Kindern unter 14 Jahren. Hier haben dem Bericht zufolge die Straftaten in einem Jahr um 65 Prozent zugenommen.

Diebstahl, Schlägereien und Porno-Bilder auf dem Handy

Die meisten Delikte, die Jugendliche und Kinder begehen, sind laut der Polizei Ludwigsburg Diebstähle. Das reicht vom eingesteckten Lippenstift bis zum geklauten Handy. Am zweithäufigsten kam es zu Gewaltdelikten. Dazu gehörten auch Körperverletzungen, Schlägereien und Beleidigungen. Auffällig ist auch die Zahl der Straftaten, die mit dem Handy begangen werden. Hierbei ist es beispielsweise eine Straftat, pornografische Fotos zu besitzen oder weiterzuschicken. Viele der Jugendlichen und Kinder seien in Whatsapp-Gruppen, in denen solche Inhalte geteilt würden.

Nacktbilder und pornografische Fotos von anderen auf dem Smartphone zu haben und zu teilen ist eine Straftat. (Symbolbild)

Kriminelle jugendliche Banden in Ludwigsburg

In der Stadt Ludwigsburg gibt es laut Polizei sogar Banden unter den Kindern und Jugendlichen, mit Gangnamen, die der Polizei bekannt sind. Diese Banden seien beispielsweise für mehrere Roller-Diebstähle verantwortlich. Um die Jahreswende seien rund 130 Roller von ihnen geklaut worden. Es sei aber auch schon zu Körperverletzungen und versuchtem Totschlag gekommen. Dieser Fall soll in Kürze vor Gericht verhandelt werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Hohe Jugend-Kriminalität nach Coronazeit

Das Phänomen der gestiegenen Kinder- und Jugendkriminalität würden auch benachbarte Städte und Landkreise um Ludwigsburg erleben, so die Polizei. Die Ludwigsburger Polizei vermutet, dass die gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität unter anderem eine Folge der Pandemie ist. Die Zeit der Corona-Einschränkungen habe in dieser Altersklasse einen nachhaltigen Schaden angerichtet. Und so komme es jetzt zu einem von der Polizei sogenannten "Nachhol-Effekt".

2022 gab es in Ludwigsburg rund 130 Straftaten bei Kindern unter 14 Jahren. Bei Jugendlichen im Alter von 18 bis 21 Jahren waren es 275 Fälle.