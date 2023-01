Messergewalt: 16-Jähriger wird in Fellbach schwer verletzt

Bei einem Streit ist ein Jugendlicher nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Er wurde am Samstagabend in Fellbach gefunden. Im Verdacht steht ein 19-Jähriger.

Ein 16-Jähriger ist mit schweren Verletzungen durch ein Messer in eine Klinik eingeliefert worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche sei am Samstagabend gegen 22:00 Uhr am Berliner Platz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verletzt aufgefunden worden.

19-Jähriger soll zugestochen haben

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es zwischen dem 16-Jährigen und einem 19-Jährigen zuvor zu einem Streit gekommen war. Dieser steht nun im Verdacht, den Jüngeren mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Gewalt mit Messern beschäftigt regelmäßig Behörden

Immer wieder sorgen Vorfälle mit Messergewalt in der Region Stuttgart für Aufsehen. So wurden beispielsweise nach einer tödlichen Messerattacke in Stuttgart-Feuerbach kürzlich vier junge Männer zu Haftstrafen verurteilt. Außerdem beschloss die Stuttgarter Stadtpolitik vor kurzem eine Waffenverbotszone für die Innenstadt, die auch Messer umfasst.