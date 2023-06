Böblingen: 16-Jähriger nach versuchtem Totschlag in U-Haft

Seit dem vergangenen Wochenende sitzt ein 16-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll einen Gleichaltrigen in Böblingen mit einem Messer zunächst lebensgefährlich verletzt haben.

Die Tat habe sich bereits am vergangenen Freitag (25. April) ereignet, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll einem Gleichaltrigen mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben.

Verbaler Streit eskalierte

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden Jugendlichen am Abend mit einem weiteren Bekannten in einer Parkanlage in Böblingen getroffen. Die beiden 16-Jährigen seien dann in Streit geraten. Als dieser eskalierte, habe der eine Jugendliche den anderen mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Opfer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und befand sich laut Polizei vorübergehend in Lebensgefahr. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Seit Freitag (2. Juni) sitzt er wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.