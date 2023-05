per Mail teilen

Vandalismus und Lärm sorgen in BW immer wieder für Ärger. Helfen sollen Geräte, die Piepgeräusche erzeugen - für junge Menschen unangenehm, für ältere nicht hörbar. Das führt zu Diskussionen.

Die baden-württembergische Landespolitik ist uneins darüber, ob Störgeräusche eingesetzt werden sollten, um Jugendliche von Vandalismus abzuhalten. Die Stadt Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) setzt zwei solcher Anlagen im nicht-öffentlichen Eingangsbereich einer Grundschule ein.

Weniger Vandalismus durch Piepgeräusche in Freiberg

Das akustische Signal können nur Menschen wahrnehmen, die jünger als 25 Jahre sind. Grund dafür ist, dass es in einem bestimmten Frequenzbereich liegt. Seitdem die Geräte in den vergangenen zwei Jahren abends und nachts eingesetzt würden, sei die Sachbeschädigung an Beleuchtungen und Mülleimern zurückgegangen, sagte eine Sprecherin der Stadt Freiberg dem SWR.

Auch andere Städte in Baden-Württemberg haben mit Sachschäden aufgrund von Vandalismus zu kämpfen. In Baden-Baden beispielsweise wurde deshalb im vergangenen Jahr eine Bäckertüten-Aktion gestartet. Sie sollte Menschen für das Thema sensibilisieren. In Bietigheim (Kreis Rastatt) gab es vor wenigen Wochen einen Fall von Vandalismus bei der Feuerwehr, die daraufhin nicht mehr einsatzbereit war.

Politik in BW debattiert über Einsatz von Geräten

Im baden-württembergischen Landtag befürwortet keine der Parteien den Einsatz der Geräte gänzlich. Bei der Frage, ob die Kommunen die Sender abbauen sollen, gehen die Meinungen aber auseinander. Während die CDU im Landtag findet, dass es den Kommunen überlassen bleiben sollte, wie sie ihre Plätze vor Vandalismus schützen, sieht die SPD die Geräte als außerordentlich problematisch an. Auch die Grünen und die FDP lehnen die sie ab.

Fraktionssprecher von SPD, FDP und CDU sagten dem SWR, statt Jugendliche mit Schallwellen zu vertreiben, sollten sie in die Schaffung von geeigneten Aufenthaltsplätzen einbezogen und die Jugend- und Präventionsarbeit vom Land angemessen gefördert werden. Die FDP begrüßt es außerdem, dass die Stadt Reutlingen eine ähnliche Anlage inzwischen wieder abmontiert hat. Die AfD im Landtag warnt davor, Jugendliche unter einen Generalverdacht zu stellen. Man solle sich stattdessen fragen, mit welchen Jugendlichen es die Gesellschaft in Fällen von Vandalismus zu tun habe.