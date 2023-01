CMT 2023: Das läuft auf der Urlaubsmesse

Am Samstag öffnet Europas größte Touristikmesse in Stuttgart. Das Angebot reicht vom Partnerland Mongolei bis hin zu "the Näcker". Und die Touristikbranche zieht Bilanz.

Video herunterladen (6,4 MB | MP4) Die CMT - "Caravan, Motor, Touristik" - ist die größte Touristikmesse Europas. Mehr als 1.6000 Aussteller präsentieren ihr Angebot. Am Samstagmorgen um 10 Uhr öffnet die CMT auf dem Stuttgarter Messegelände für Besucherinnen und Besucher. Stuttgart Messe "Caravan - Motor - Touristik" Alles Wissenswerte zur CMT 2023 in Stuttgart Mehr als 1.600 Ausstellerinnen und Aussteller werden bei der CMT 2023 ihre Angebote zeigen. Europas größte Publikumsmesse für Tourismus und Caravaning öffnet am Samstag. 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Mehrere Zusatzmessen Das Partnerland ist in diesem Jahr die Mongolei - laut CMT das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Die Zusatzmessen der CMT konzentrieren sich auf Fahrrad- und Wanderreisen, Golf und Wellness sowie auf Kreuzfahrten und Schiffsreisen. Besondere Angebote gibt es für Tauchfans und Gleitschirmflieger oder Drachenbegeisterte. Mongolische Ringer in traditioneller Bekleidung führen bei einem Fototermin der CMT 2023 einen Adlertanz vor. Die Mongolei ist in diesem Jahr Partnerland der großen Reisemesse in Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Besucherinnen und Besucher können zudem erfahren, warum der Neckar künftig als "The Näcker" beworben werden soll, wo nachhaltiger Urlaub möglich ist oder wie sich Wohnmobilstellplätze von Privatleuten fernab überfüllter Campingplätze finden lassen. Reisewirtschaft hat sich von Corona erholt Die Reisewirtschaft ist auf Erholungskurs. 2022 wurde sogar das Niveau von vor Corona übertroffen. Bei den Reiseausgaben für dieses Jahr wollen zwar 17 Prozent der Deutschen reduzieren – aber noch mehr Menschen, nämlich 23 Prozent, wollen mehr für Reisen ausgeben als letztes Jahr. Diese Daten hat die "Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen" zum Start der CMT 2023 in Stuttgart vorgestellt. Prognose: Deutschland 2023 beliebtestes Reiseziel Der Urlaub im Jahr 2023 - er wird insgesamt ziemlich ähnlich aussehen wie vor der Corona-Pandemie. Das erwartet die "Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen". Deutschland sehen die Experten in diesem Jahr wie üblich auf Platz eins der beliebtesten Reiseziele, gefolgt von Spanien, Italien, der Türkei und Österreich. Etwa 65 Millionen Urlaubsreisen werde die deutschsprachige Bevölkerung 2023 machen, so die Prognose. Urlauber hierzulande seien "multi-optional", mit mehr Wünschen und Interessen, als sich in einem Jahr überhaupt umsetzen lässt. Das sichere die Nachfrage und erhöhe den Wettbewerb in der Branche, so die Forschungsgemeinschaft. Menschen in traditioneller mongolischer Bekleidung stehen während eines Fototermins zur Messe CMT, die Urlaubsmesse für Caravan, Motor und Touristik, im Atrium der Messe Stuttgart zusammen. dpa Bildfunk Picture Alliance Urlaubskino und Van-Wohnzimmer Wenn den Besuchern der CMT nach einer Weile die Füße wehtun, lädt das Urlaubskino mit Reisefilmberichten zum Entspannen ein. Zum Beispiel gibt es Eindrücke eines 5.000-Kilometer-Motorradtrips durch die Mongolei oder Berichte einer Wanderung in der algerischen Sahara. Wer sich für Camping und Caravaning interessiert, kann sich im "Vans und Friends Wohnzimmer" mit Gleichgesinnten austauschen. Etwa 12.000 Reisemobile, Caravans und Freizeitfahrzeuge zeigt die CMT in ihrem Caravaning-Teil. Wie bei der CMT 2020 werden auch dieses Jahr bei der CMT auf der Messe Stuttgart zahlreiche Camping- und Wohnmobile sowie Wohnwagen und Campingfahrzeuge präsentiert. In sieben Hallen sind rund 1.200 Fahrzeuge zu sehen. dpa Bildfunk Picture Alliance/Tom Weller Schere zwischen Arm und Reich wächst auch beim Reisen Auch Luxusliner - sehr luxuriöse, große und teure Wohnmobile - kann man auf der CMT besichtigen. Sie sind Symbol für einen Trend, den die "Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen" auch in ihrer Analyse zur CMT verdeutlicht. Die Kosten für Reisen werden sich künftig weiter spreizen, so die Erwartung - mit mehr teuren und mehr preisgünstigen Reisen. In vielen Haushalten sieht die Forschungsgemeinschaft noch Spielraum für höhere Reiseausgaben. Wer wenig verdient, kann sich dagegen Urlaub nur schwer leisten. Bei den Haushalten mit einem Nettoeinkommen von unter 2.000 Euro hat mehr als die Hälfte der Befragten für die nächsten zwölf Monate gar keine oder nur unsichere Urlaubspläne. Bei den Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 4.000 Euro trifft das nur auf etwa jeden Fünften zu.