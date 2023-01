Mehr als 1.600 Ausstellerinnen und Aussteller werden bei der CMT 2023 ihre Angebote zeigen. Europas größte Publikumsmesse für Tourismus und Caravaning öffnet am Samstag.

Nach zwei Jahren Corona-Pause präsentiert die "Caravan - Motor - Touristik", kurz CMT, 2023 ab Samstag in der Messe Stuttgart wieder Urlaubsideen und Reiseziele in der ganzen Welt. Zum Saisonstart gilt die CMT außerdem als größte Neuheiten-Schau für Camping, Caravans und Reisemobile. In zusätzlichen Ausstellungen werden an den Wochenenden Sonderreisethemen wie beispielsweise Fahrrad, Wandern, Golf, Wellness, Kreuzfahrt und Schiffsreisen präsentiert.

Hier gibt es alle Informationen rund um die Touristikmesse:

• Wann ist die CMT geöffnet?

• Wo gibt es Eintrittskarten für die CMT 2023 und wie teuer sind sie?

• Für wen ist der Eintritt frei?

• Wo kann ich parken und was kostet das?

• Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur CMT?

• Welches Partnerland hat die CMT 2023?

• Was bietet der Caravan-Bereich?

• Was ist neu bei der CMT 2023?

• Wann finden welche CMT-Tochtermessen statt?

• Welche besonderen Veranstaltungen gibt es auf der CMT?

Die CMT ist vom 14. Januar bis 22. Januar täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet; der Einlass erfolgt bereits ab 9 Uhr.

Tickets gibt es nur online und es können maximal fünf Tickets gekauft werden. Tageskarten kosten montags bis freitags 14 Euro, samstags und sonntags 17 Euro. Hier ist jeweils ein VVS-Ticket enthalten.

Mittagstickets gelten ab 14 Uhr und kosten montags bis freitags jeweils 9 Euro, samstags und sonntags jeweils 10 Euro. Hier ist kein VVS-Ticket enthalten. Außerdem gibt es eine Zwei-Tageskarte für 22 Euro, mit der man die CMT an zwei beliebigen Tagen besuchen kann. Auch hier ist im Preis kein VVS-Ticket enthalten.

Bei der CMT 2023 präsentieren auch Kommunen aus der Region Stuttgart ihre Tourismus-Highlights - das Beispiel Leonberg (Kreis Böblingen):

Kinder bis 15 Jahre können die Messe in Begleitung einer erwachsenen Person kostenlos besuchen. Bei der Buchung muss für sie ein Kinderticket ausgewählt werden. Für Personen mit Behinderung, die einen gültigen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B haben, gibt es an den Informationstheken in den Eingangsbereichen eine kostenfreie Tageskarte für eine Begleitperson.

Ob die Hallen bei der CMT 2023 auch so voll werden wie in Vor-Corona-Zeiten? (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Direkt am Messe- und Kongressgelände gibt es 6.700 Parkplätze. Eine Stunde Parken kostet dort 2,50 Euro, zwei Stunden kosten 5,50 Euro, für drei Stunden muss man acht Euro bezahlen. In weiteren Stufen geht es bis zum Tagessatz von 24 Euro. Zusätzlich können die angrenzenden Flughafenparkplätze mitgenutzt werden.

Die CMT ist unter anderem mit der S-Bahn S2 und mit der Stadtbahnlinie U6 erreichbar. Auch Busse fahren das Flughafen- und Messegelände an. Informationen über Abfahrtzeiten und Verbindungen gibt es auf der VVS-Homepage.

Partnerland der CMT 2023 ist die Mongolei. Partnerregionen sind die Bundesgartenschau BUGA Mannheim, die Nationalparkregion Schwarzwald und die Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof Baden-Württemberg.

In insgesamt sieben Messehallen werden rund 1.200 Campingfahrzeuge, Wohnwagen oder Wohnmobile präsentiert. Am Eingang Ost des Messegeländes gibt es Informationen und Beratungsangebote zum nachhaltigen Reisen mit Wohnmobil oder Wohnwagen. Dachzelte oder Kleinwohnwagen werden in separaten Bereichen präsentiert: Dachzelte am Messe-Eingang-Ost, Kleinwohnwagen, Minicamper sowie Teardrop-Trailer auf der Galerie in Halle 1.

Wie bei der CMT 2020 werden auch dieses Jahr bei der CMT auf der Messe Stuttgart zahlreiche Camping- und Wohnmobile sowie Wohnwagen und Campingfahrzeuge präsentiert. In sieben Hallen sind rund 1.200 Fahrzeuge zu sehen. dpa Bildfunk Picture Alliance/Tom Weller

Für Caravaning-Fans wird eine Fahrzeugsuche auf der CMT-Website angeboten. Dort können verschiedene Modelle miteinander verglichen werden. Dafür muss man den gewünschten Fahrzeugtyp und die gewünschte Ausstattung eingeben.

Premiere hat im Rahmen der CMT die internationale Tauchmesse "Interdive", die am zweiten Wochenende (19. bis 22. Januar) stattfindet. Mit "Footgolf" wird eine neue Trendsportart vorgestellt. Anstelle eines Golfballs wird ein Fußball auf dem Green eingelocht.

Parallel zur CMT finden mehrere Tochtermessen statt: Die Messe "Fahrrad- und Wander-Reisen" ist erstmals dreitägig und dauert von Freitag, 14. Januar, bis Montag, 16. Januar. Die Messe "Thermik" für Gleitschirm- und Drachensport findet am Samstag, 21. Januar, statt. Die Messen "Golf- und Wellness-Reisen" sowie "Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen" haben von Donnerstag, 19.Januar, bis am Sonntag, 22. Januar, geöffnet.

Montag, 16.Januar: Tourismustag Baden-Württemberg als größter touristischer Kongress im Land

Dienstag, 17.Januar: "Green Caravaning", Netzwerktreffen mit Fachtagung zum Thema Nachhaltigkeit in der Campingbranche

Dienstag, 17. Januar: Ehrung der Tourismusheldinnen und Tourismushelden aus Baden-Württemberg

Mittwoch, 18.Januar: Verleihung Corps Touristique CT Award

Freitag, 20.Januar: European Outdoor Film Tour