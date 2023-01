Nach der Pandemie-Zwangspause beginnt am Samstag in Stuttgart die nach eigener Aussage größte Tourismus-Messe der Welt – die CMT. Sie hat immer mehr aus unserer Region zu bieten.

Was richtig boomt ist der Urlaub vor der Haustür, zumindest aber in Deutschland. Den aktuellen Trend zum Inlandstourismus nennt das der Zollernalbkreis. Er hat die Traufgänge zu bieten, eine von sieben Premium Wanderregionen Deutschlands. Ein Besuchermagnet ist außerdem die märchenhafte Burg Hohenzollern bei Hechingen, die vor ein paar Jahren sogar von Hollywood entdeckt wurde.

Burg Hohenzollern in Halle 6

Vertreter der Burg teilen sich ihren Stand in Halle 6 der Urlaubsmesse CMT, in der alle regionalen Veranstalter untergebracht sind, mit einem Neuling, der kräftig auf sich aufmerksam machen will: die Gartenschau Balingen. Sie beginnt Anfang Mai. Die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald wirbt mit dem Schäferlauf in Wildberg im Kreis Calw, der dieses Jahr 300-jähriges Jubiläum feiert mit einem der größten Brauchtumsfeste unserer Region, wie es heißt.

Messeauftritt des Donauberglandes auf der CMT in Stuttgart SWR Tobis Zisterer, Donaubergland Tourismus

Wer lieber Fahrrad fährt, für den machen die sieben Naturparke des Landes auf dieser CMT besondere Angebote. Im Naturpark Schönbuch zwischen Tübingen und Stuttgart und im Naturpark Obere Donau, speziell im Donaubergland, laden neue Trecking Touren dazu ein, die Natur per Geländerad und per E-Bike zu erleben. Gleich die ersten drei Messetage präsentieren den Schwerpunkt "Fahrrad und Wanderreisen". Die Naturparke haben einen gemeinsamen Stand mit dem Nationalpark Schwarzwald und den Biosphärengebieten. Da ist auch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb dabei.