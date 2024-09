Zelte, Fahrgeschäfte, Preise, kleine Geschichten und große Aufreger: Was passiert auf dem Cannstatter Wasen? Hier im Blog halten wir euch zum diesjährigen Volksfest in Stuttgart auf dem Laufenden.

12:09 Uhr Wie komme ich am besten zum Volksfest? Rund 4 Millionen Besucherinnen und Besucher werden in den nächsten Wochen zum Volksfest auf dem Cannstatter Wasen erwartet – damit das nicht chaotisch abläuft, gibt’s bei der Anfahrt einiges zu beachten. Wer mit dem Auto zum Volksfest kommt, muss Bargeld mitbringen, Kartenzahlung geht nicht. Das Parken vor Ort kostet acht Euro, für Mittagsparker vier. Weil an einigen Tagen parallel zum Volksfest noch Konzerte und Sportveranstaltungen im NeckarPark anstehen, kann es voll werden. Daher empfiehlt der Veranstalter die Anreise zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Durchgehend ist wieder die Volksfestlinie U11 im Einsatz, die direkt zum Wasen fährt. Zusätzlich können Besucher die U19 oder die Linien zur Mercedesstraße und zum Bahnhof in Bad Cannstatt nehmen. Wichtig zu wissen: die Unterführungen zwischen dem Wasen-Gelände und Bad Cannstatt werden an besucherstarken Tagen zu "Einbahnstraßen" umfunktioniert. An der Elwertstraße geht es dann nur AUF das Gelände, am Krämermarkt nur hinaus. Autor/in Laura Cloppenburg

11:41 Uhr Letzte Aufbau-Maßnahmen bis kurz vor Start Die Lichterketten für die Zelte und die Stände wurden vor ein paar Tagen noch als eine der letzten Handlungen vor dem Start montiert. SWR Fabian Ziehe Der Aufbau auf dem Wasen läuft ja immer schon im Sommer an. Traditionell dazu gehört das Aufstellen der Fruchtsäule an ihrem angestammten Platz auf dem Gelände. Das war dieses Jahr am 5. August. Schon vorher konnte man die Aufbau-Arbeiten an den Festzelten beobachten. Das dauert immer so drei Monate - und dafür braucht es jede Menge helfende Hände: Zimmermänner, Schreiner, Maler, Elektriker, Flaschner, viele andere Handwerker und Experten für die Zelte. In den Festzelten wurden in dieser Woche noch die Bänke aufgestellt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod Und das eigentlich Knifflige kommt danach: Sind die Außenzelte komplett, folgt der detailreiche Innenausbau und das Dekorieren der Festzelte. Dann kommen auch nach und nach die Schausteller und bauen ihre Stände und Bereiche und Fahrgeschäfte auf. Aufbau im Video: Wie der Aufbau in seinen Phasen konkret verlief, seht ihr beim Videoblogger "Cool Kirmes" auf YouTube; hier noch ziemlich am Anfang: Und hier vor zwei Tagen: Autor/in Kerstin Rudat

10:13 Uhr Wie hoch ist der Bier-Preis? Was ist neu bei den Fahrgeschäften? Endlich startet das Cannstatter Volksfest! dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod Die Maß in einem Festzelt wird in diesem Jahr im günstigsten Fall 13,30 Euro kosten, im teuersten 14,70 Euro. Rund 300 Betriebe sind auf dem Cannstatter Wasen vertreten. Bei den Fahrgeschäften gibt es in diesem Jahr neben Klassikern wie dem Riesenrad und der Achterbahn einige Neuerungen: Die "Crazy Mouse" mit drehbaren Gondeln und ein neuartiges Karussell namens "Booster", das sich nicht nur im Kreis, sondern auch seitlich drehen kann. Das Kettenkarussell beim Volksfest 2022. Dieses Jahr gibt einige Neuheiten bei den Fahrgeschäften. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt Sendung am Fr. , 27.9.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4 Autor/in Kerstin Rudat

9:23 Uhr Ist das Cannstatter Volksfest kein Traditionsfest mehr? Bierkutscher beim Cannstatter Volksfest 2022. Ob sie in diesem Jahr auf dem Wasen-Gelände bleiben können, war im Vorfeld in der Diskussion. SWR Dorina Blau (Archivbild) Im Vorfeld gab es bereits reichlich Diskussionen: Tierschützerinnen und -schützer wollen am liebsten die Pferde verbieten, die historischen Bierkutschen hätten fast keinen Platz gefunden und der Traditionsmorgen vor der Fruchtsäule fällt dieses Jahr ganz weg. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte sich zur Freude des Cannstatter Volksfestvereins dafür eingesetzt, wenigstens die traditionelle Pferdekutsche vor den Festzelten zu retten. Die wäre nämlich beinahe logistischen Problemen zum Opfer gefallen. Die Pferde, die den historischen Wagen ziehen, kommen aus dem Schwäbischen Wald und waren bisher während der Volksfestzeit immer auf dem Gelände des Reitstadions untergebracht. Dort sind aber derzeit Geflüchtete untergebracht. Die gefundene Lösung: Der Kutscher fährt die Pferde täglich hin und her. Auch beim traditionellen Festumzug am Sonntag bleiben die rund 100 Pferde - trotz Protesten von Tierschutzorganisationen - fester Bestandteil, wie der Volksfestverein mitteilt. Im kommenden Jahr soll es auch wieder einen Traditionsmorgen geben. Wulf Wager vom Cannstatter Volksfestverein sieht die Traditionen auf dem Wasen bedroht. Das Fest sei mit der Zeit zu einem traditionellen und zum größten Volksfest Baden-Württembergs geworden, betonte er: "Wir müssen uns Traditionen in dieser sich schnell verändernden Welt schon auch in gewisser Weise bewahren und an die nächste Generation weitergeben." Sendung am Fr. , 27.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg Autor/in Kerstin Rudat