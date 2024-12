Rund um die Feiertage fahren die Bahnen und Busse in der Region Stuttgart nicht alle wie gewohnt. An Silvester gibt es ein größeres Angebot.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) haben für Weihnachten und Silvester ein spezielles Konzept erarbeitet. An Heiligabend gilt laut VVS zunächst der reguläre Samstagsfahrplan. Ab 14:30 Uhr wird das Angebot der Stadtbahnen eingeschränkt, dann fahren sie nur noch im 15-Minuten-Takt. Die S-Bahnen sind tagsüber alle 30 Minuten im Einsatz, ab 20 Uhr dann nur noch einmal in der Stunde. Die S60 fährt nur zwischen Renningen und Böblingen.

ÖPNV an Weihnachten in Stuttgart

Am 25. und 26. Dezember fahren Bahnen und Busse nach dem üblichen Sonntagsfahrplan. Die Nachtbusse sind von Heiligabend bis zum 7. Januar immer in der Nacht vor den Feiertagen und wie üblich an den Wochenenden im Einsatz. Einzig in den Kreisen Göppingen und Ludwigsburg fahren fast alle Nachtbusse an Heiligabend nicht.

Mit Bus und Bahn an Silvester durch Stuttgart

Am 31. Dezember fahren Bus und Bahn nach dem Samstagsfahrplan. In der Neujahrsnacht gibt es dann zusätzliche Stadtbahnen: Die Linien U1, U2, U6, U7, U9, U12 und U15 fahren einmal in der Stunde. Am frühen Morgen fahren Busse und Bahnen dann regulär wie am Sonntag. Laut VVS kann es bei einzelnen Linien zu weiteren Einschränkungen kommen.