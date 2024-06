In manchen Landesteilen kann es wieder regnen. Doch von einem Hochwasser im Ausmaß von vergangener Woche gehen Fachleute nicht aus. Sie erklären auch, warum es so besonders war.

Am Wochenende wird es in Baden-Württemberg teilweise wieder regnerisch und das hauptsächlich in der südlichen Landeshälfte. Gerade wegen des lang anhaltenden und starken Regens in letzter Zeit beobachten Fachleute auch in den kommenden Tagen die Situation im Land genau. "Die Böden sind sehr feucht und die Gewässer immer noch recht voll", erläutert die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Landesanstalt für Umwelt.

Sie berichtet, dass die Wasserstände an allen Flüssen und Seen des Landes aktuell fallen. Durch neuen Regen könne das Wasser in kleineren und mittleren Gewässern in der Südhälfte von Baden-Württemberg aber teilweise rasch und sehr deutlich steigen.

Der Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung am Freitagabend:

Im Norden von BW ist es freundlicher als im Süden

Doch die Fachleute rechnen nicht mit neuen Hochwasser in dem Ausmaß der vergangenen Woche. Meteorologen und Meteorologinnen schätzten die Wetterlage diesmal als deutlich entspannter ein. Für Samstag erwartet SWR Wetterexperte Hartmut Mühlbauer in den südlichen Regionen von Baden-Württemberg inklusive der Schwäbischen Alb und des mittleren Schwarzwalds schwüle Luft und Gewitter.

"Grundsätzlich ist es im Norden freundlicher und auch am Wochenende häufig sonnig", so Mühlbauer. Im Süden seien dagegen auch Platzregen und kräftige Schauer und Gewitter möglich, vor allem im Laufe des Sonntags und in der Nacht zum Montag.

So warm wird es am Wochenende in BW

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einzelnen Schauern und Gewittern. Vor allem in der Nacht zum Montag sei dann auch länger anhaltender Regen möglich. Doch die Regengebiete seien diesmal kleiner, sodass das Regenwetter lokaler auftrete anstatt so großflächig wie in letzter Zeit.

Außerdem sind laut DWD die zu erwartenden Wassermengen an diesem Wochenende viel geringer. Es sei zwar möglich, dass lokal bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit zusammenkämen, so die Experten. "Vergangene Woche waren es aber teils über 100 Liter und das auf einer größeren Fläche." Am Samstag erreichen die Temperaturen in Baden-Württemberg Werte zwischen 20 und 26 Grad, am Sonntag bis zu 23 Grad.

Fachleute: Regen der vergangenen Wochen war statistisch außergewöhnlich

Fachleute des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sprechen angesichts des vielen Regens in den vergangenen Wochen von einem Ereignis, das statistisch seltener als einmal in hundert Jahren vorkomme. Lokal seien solche Ereignisse in Deutschland in den zurückliegenden 60 Jahren zwar durchaus häufiger beobachtet worden.

"Betrachtet man aber die Niederschlagssummen über einem größeren Gebiet, beispielsweise von rund 35.000 Quadratkilometern, was der Fläche Baden-Württembergs entspricht, dann waren die Niederschlagsmengen durchaus außergewöhnlich", so die Fachleute des Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM). Die Einrichtung am KIT forscht zu Katastrophen, Risiken und Sicherheit. Das Besondere sei gewesen, dass über einen relativ langen Zeitraum und eine große räumliche Ausdehnung viel Niederschlag gefallen sei - von Oberschwaben bis zum Donaumoos.

Versicherungen schätzen: Flut kostet Milliardenbetrag

Die deutschen Versicherungsunternehmen gehen derzeit grob davon aus, dass sie nach der Flut in Bayern und Baden-Württemberg Eigentümern Schäden in Höhe von rund zwei Milliarden Euro erstatten müssen. Doch diese Prognose sei noch vorläufig, teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. "Weil insbesondere an der Donau das Hochwasser noch nicht abgelaufen ist, haftet dieser Schätzung noch eine gewisse Unsicherheit an", so der Verband.

Nach dem Ende des Hochwassers will der GDV deswegen den Stand der Schäden bei seinen Mitgliedsunternehmen noch einmal abfragen. Nicht eingerechnet sind Schäden von Eigentümern, die ihre Immobilie nicht versichert hatten. Derzeit gibt es in der Politik erneut eine Debatte darüber, ob es dafür bald eine gesetzliche Pflicht geben soll.