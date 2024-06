per Mail teilen

So hat sich das Brautpaar seinen Hochzeitstag nicht vorgestellt. Das Hochwasser machte dem jungen Paar aus Ravensburg einen Strich durch die Rechnung. Sie machten das Beste daraus.

Eigentlich wollten Leonie und Andreas Hofherr am vergangenen Wochenende eine frühsommerliche Hochzeit mit hundert Gästen feiern, aber das Hochwasser brachte ihre Pläne durcheinander. Absagen wollten sie dennoch nicht und so feierten sie bei Dauerregen umgeben von Hochwasser. Für die Hochzeitsfotos stiegen sie sogar in ein Schlauchboot.

Unvergesslich: Hochzeitsfahrt im Schlauchboot

Die Geschichte von ihrer verregneten Hochzeit ist bereits im ganzen Land bekannt. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so viel Aufmerksamkeit bekommen", sagt Andreas Hofherr. In vielen Zeitungen und Online-Medien wurde ihr Hochzeitsfoto im Schlauchboot auf einem überschwemmten Feld gezeigt. "Die Aktion war nicht geplant. Es war die Idee von einem Hochzeitsgast", erzählt der 29-Jährige. Der Freund hatte das Schlauchboot zur Feier mitgebracht.

Wir hatten mit 25 Grad und Sonne gerechnet. Nicht mit Dauerregen und Hochwasser. Aber wir wollten uns die Feier nicht nehmen lassen. Wir sagten uns: Wir ziehen das jetzt durch!

Kurzerhand streifte das Brautpaar Gummistiefel über und stieg in das Schlauchboot. "Neben unserer Hochzeitslocation war ein überflutetes Feld. Das Wasser stand knietief. Wir wollten uns nicht in Gefahr bringen", betont Andreas Hofherr, der zusammen mit seiner Frau einen privaten Rettungsdienst betreibt. Trocken blieben sie allerdings nicht.

Bräutigam hilft am Hochzeitstag im Hochwasser

Zuvor hatte das Paar Bedenken gehabt, im Hochwassergebiet zu feiern, während andere ihre Keller auspumpen oder Schlimmeres erleben. "Wir haben die Feier ein Jahr lang geplant, hatten viel Geld hineingesteckt und wollten nicht darauf verzichten", sagt Andreas Hofherr. Noch am Morgen ihres Hochzeitstags, während seine Frau sich fertig machte, half er Freunden aus, deren Keller vollgelaufen war. Der Rettungssanitäter brachte ihnen eine Pumpe und ein Trockengerät vorbei. Danach erst legte er sich den Anzug an und eilte zur kirchlichen Trauung.

Traumhochzeit im überfluteten Oberzell

Ihr Wohnort Oberzell, ein Ortsteil von Ravensburg, war vom Wasser der Schussen überflutet worden. Es führte nur noch eine Straße in den Ort mit 2.000 Einwohnern. Während das Paar sich das Ja-Wort in der Kirche gab, regnete es in Strömen. Trotzdem wurde es für Leonie und Andreas Oberhof eine Traumhochzeit, die sie nie vergessen werden. Glücklicherweise schafften es auch fast alle Gäste zur Feier.

Wir würden es immer wieder so machen. Es war ein unvergessliches Erlebnis und etwas ganz Besonderes!

Das Brautkleid ist allerdings hinüber. Von Matsch und Schlamm verdreckt. "So hängt es noch bei uns in der Garage. Mal sehen, ob wir es wieder sauber kriegen."