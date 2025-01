Eine Explosion hat am Donnerstagmorgen den Mannheimer Jungbusch erschüttert. An einem Müllfahrzeug kam es zu einer Verpuffung. Die Ursache ist bislang unklar.

An einem Müllfahrzeug im Mannheimer Stadtquartier Jungbusch am Rande der Innenstadt ist es am Donnerstagmorgen zu einer explosionsartigen Verpuffung beim Ausleeren einer Mülltonne gekommen. Dadurch wurden laut Polizei zwei Arbeiter des Müllentsorgers leicht verletzt. Ein 32-Jähriger sei zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gekommen. Ein 34-Jähriger konnte vor Ort medizinisch versorgt werden.

Verpuffung in Mannheim: Sprengstoff ausgeschlossen

Danach untersuchten Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamts den Unglücksort. Wodurch die Verpuffung ausgelöst wurde, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte dem SWR am Donnerstagnachmittag, Sprengstoff oder ein technischer Defekt am Müllfahrzeug seien ausgeschlossen. Weitere Einzelheiten will die Polizei möglicherweise am Freitag bekannt geben. Die betroffene Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.