Bei einem Brand in einer Wohnung in Buchen ist am Dienstag ein 79-jähriger Hausbewohner schwer verletzt worden. Laut Polizei starb er wenig später im Krankenhaus.

In Buchen-Hainstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) hat es am Dienstagvormittag in einer Wohnung gebrannt. Zuvor hatte es eine heftige Verpuffung in der Wohnung gegeben, sagte die zuständige Polizei in Heilbronn dem SWR. Demnach soll eine Gasflasche die Verpuffung ausgelöst haben.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen verletzten 79-jährigen Mann. Er wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Dort ist er an den Folgen seiner Verletzung gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Ein Ersthelfer, der den Mann aus seinem Haus befreite, wurde leicht verletzt.

Nach Verpuffung: Polizei ermittelt

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Von außen wirkt das Gebäude unversehrt, allerdings zieht sich ein tiefer Riss quer durch die Fassade kurz unter dem Dach. Das teilte der Kreisbrandmeister, Jörg Kirschenlohr, dem SWR mit. Ein Indiz dafür, dass die Wucht der Verpuffung so groß war, dass sich das Dach kurz gehoben und dann wieder abgesenkt hat. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.