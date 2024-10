per Mail teilen

Wegen einer Verpuffung im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ist in der Nacht ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Der entstandene Brand ist gelöscht.

Die 18 Bewohner des Hauses wurden vom Katastrophenschutz in einem Fitnessstudio in der Nachbarschaft vorübergehend betreut, wie die Feuerwehr nach dem Einsatz am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben kurz nach 2 Uhr nachts alarmiert worden.

Verpuffung im Hemshof: Wand eingestürzt

Die Verpuffung war so stark, dass eine Wand am Kellerabgang einstürzte. Mehrere Türen im Keller und im Erdgeschoss wurden beschädigt. Auch ein kleinerer Brand musste gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Wie genau es zu der Verpuffung kam, steht noch nicht fest. Möglicherweise sammelten sich durch einen Schwelbrand Brandgase in dem Keller, vermutet die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt.

Polizei in Ludwigshafen ermittelt

Um 03.45 Uhr konnten die Hausbewohner laut Feuerwehr wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, dazu unter anderem der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz mit fünf Fahrzeugen.