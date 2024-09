per Mail teilen

Nach einem tödlichen Unfall in Bahnhofsnähe in Eberbach im Juli ermittelt jetzt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Es geht um die Sicherheit des Bahnübergangs.

Vor rund zwei Monaten ist ein fünfjähriges Kind in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) in der Nähe des Bahnhofs verunglückt. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung überprüft nun, wie sicher der Bahnübergang im Bahnhof ist und ob der Bahnübergang in Eberbach umgebaut werden muss.

Eberbach: Passagiere müssen andere Gleise queren

Wenn Passagiere in Eberbach von Gleis 5 abfahren wollen, müssen sie zuvor zu Fuß die Gleise 3 und 4 überqueren. Hier fahren regelmäßig S-Bahnen und Güterzüge. Kommt ein Zug, schließt eine Metall-Barriere den Überweg. Allerdings befindet sich dieses Gitter nicht vor den Schienen, sondern zwischen den Gleisen 3 und 4.

Im Juli war ein fünfjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf die Schienen gerollt und vor der geschlossenen Barriere stehen geblieben. In diesem Moment kam ein Güterzug über Gleis 3 und überfuhr das Kind.