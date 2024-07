An Bahnübergang beim Bahnhof

In Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagabend ein fünfjähriger Junge beim Überqueren der Gleise in der Nähe des Bahnhofs ums Leben gekommen.

In der Nähe des Bahnhofs in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagabend ein Fünfjähriger ums Leben gekommen. Der Junge war auf dem Fahrrad unterwegs, seine Mutter fuhr hinter ihm. Beim Überqueren der Gleise nahe des Eberbacher Bahnhofs übersah der Junge einen herannahenden Güterzug. Trotz einer Vollbremsung des Zugs wurde er erfasst und tödlich verletzt. Bahnübergang nur mit kleiner Schranke gesichert Die Polizei bestätigte den Unfall auf SWR-Nachfrage, zuerst hatte die Rhein-Neckar-Zeitung über das Unglück berichtet. Der Unfall passierte demnach am Montagabend gegen 20:25 Uhr. Der Bahnübergang sei an dieser Stelle nur mit einer kleinen Schranke gesichert, die den Übergang nicht vollständig absperrt, weil die Strecke an dieser Stelle gut einzusehen sei, so die Polizei. Der Schienenverkehr musste während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Die Notfallseelsorge war im Einsatz.