Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Tag der US-Präsidentschaftswahl vor Donald Trump gewarnt. Es sei mit dem Schlimmsten zu rechnen.

Am heutigen Dienstag wählen US-Bürgerinnen und -Bürger den nächsten Präsidenten oder die nächste Präsidentin der USA. Umfragen zufolge liegen die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris von der Demokratischen Partei und Ex-Präsident Donald Trump, der für die Republikaner antritt, Kopf an Kopf - der Ausgang des Rennens ist also völlig offen.

Kretschmann warnt vor Trump

Ein Wahlsieg Trumps hätte nach Ansicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) "dramatische Folgen für die Welt". Allerdings wolle er sich nicht vorschnell über einen möglichen Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA äußern, sagte er am Dienstag vor Pressevertretern in Stuttgart. Es besorge ihn, dass teilweise bereits im Vorfeld Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahlergebnisse laut wurden.

Wenn ich mir Trump anhöre, der schon vorher Zweifel an der Korrektheit der Wahl äußert, muss man mit dem Schlimmsten rechnen, nämlich, dass wochenlang gestritten wird, was mit der Wahl überhaupt ist.

"Die amerikanische Demokratie befindet sich in einer sehr gravierenden Krise", sagt Manfred Berg, Professor für Amerikanische Geschichte an der Universität in Heidelberg. Was das mit dem Wahlsystem zu tun hat und welche Folgen er befürchtet, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler: