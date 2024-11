Drei Tage „SWR3 Morningshow“ live aus Los Angeles

Vom 5. bis 7. November 2024 mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr zur US-Präsidentschaftswahl

Kamala Harris vs. Donald Trump, Demokraten vs. Republikaner: Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl bewegt auch die Menschen in SWR3 Land. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin. SWR3 sendet vom 5. bis 7. November die Morningshow mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr von 5 bis 10 Uhr live aus Los Angeles. In Gesprächen und Reportagen bringen die SWR3 Hosts zusammen mit einem Team aus Reporterinnen und Reportern so ganz authentisch und nah die Stimmung aus einer der spannendsten Städte der USA live ins Radio und ins Netz.

Vor Ort am Puls der Zeit

Dabei kommen alle zu Wort: Amerikaner, Einwanderer, Promis – Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Fans beider Parteien. SWR3 transportiert exklusive Einblicke in die aktuelle Stimmung in den USA zum Zeitpunkt des größten politischen Ereignisses. Wie fühlen die Menschen wirklich? Welche Hoffnungen und Sorgen verbinden sie mit der Wahl, wie blicken sie auf die Wahl und die Tage danach?

Livestream, Blog und Social-Media

Auch auf SWR3.de kann die Morningshow verfolgt werden: im Livestream unter https://www.swr3.de/aktuell/live-blog/video-livestream-104.html#Video-Livestream mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr und einem Blog unter https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/us-wahl-2024-100.html, in dem spannende, bewegende und lustige Geschichten zur Verfügung stehen werden. Auf den Social-Media-Kanälen des Radiosenders wird es Umfragen, Social-Posts und eine Instagram Story rund um die US-Wahl geben.

SWR3 Morningshow mit Rebekka de Buhr und Constantin Zöller live aus LA SWR

