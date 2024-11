Heute entscheiden Wähler, wer neue US-Präsidentin oder neuer US-Präsident wird. In Tübingen kann man die Wahl im Kinosessel verfolgen. Viele machen sich Sorgen über den Ausgang.

Die Präsidentschaftswahl in den USA zieht auch Menschen im Kreis Tübingen in ihren Bann. Umfragen zeigen: Kamala Harris und Donald Trump liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es dürfte also bis zum Schluss spannend bleiben. In der kommenden Nacht kann man die US-Wahl 2024 ab 19:15 Uhr im Kino Museum verfolgen. Veranstaltet wird die große Wahlnacht vom Deutsch-Amerikanischen-Institut (d.a.i.) Tübingen.

Die Vorbereitungen im Tübinger Kino Museum laufen. Mittags werden die ersten Kisten mit US-Flaggen und Trump- und Harris-Pappaufstellern ausgepackt. Interessierte können sich auf der großen Leinwand im Kino Museum die Berichterstattung über die Wahl bei CNN und Fox News anschauen. Und das bis in die frühen Morgenstunden. Die Veranstaltung lässt sich auch im Livestream verfolgen:

Democratic Crossroads: Die große Wahlnacht 2024

Nach acht Jahren Pause bietet das d.a.i. wieder eine große Wahlnacht in Zusammenarbeit mit dem Kino Museum an. Begleitet wird der Abend von einer Podiumsdiskussion, bei der Amerikanist Thomas Gijswijt (Universität Tübingen) mit den Experten Claudia Buckenmaier (ARD) und Brandon Bohrn (Bertelsmann Stiftung) die Geschehnisse der Wahlnacht einordnen. Auch Livemusik und ein Wahlquiz sind angedacht.

Das sagen Tübingerinnen und Tübinger zur US-Wahl 2024

Die Organisatoren rechnen mit bis zu 1.000 Besucherinnen und Besuchern. Das Interesse ist

bei dieser Wahl besonders groß. SWR-Reporter Tim Richter hat Stimmen von Tübingerinnen und Tübingern zur Wahl eingesammelt. Viele machen sich Sorgen, sollte Trump siegen: