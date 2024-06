In Baden-Baden hat es am Mittwochvormittag einen folgenschweren Unfall in einem Parkhaus gegeben: Ein Auto stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe. Die Fahrerin wurde dabei verletzt.

Das Auto hat im Parkhaus am Festspielhaus ein Geländer durchbrochen und ist eine Etage in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde die Fahrerin laut Feuerwehr verletzt, aber nicht eingeklemmt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Unfall: Schwierige Bergungsarbeiten Die Feuerwehr leitete die Bergung des Autos und sicherte die Unglücksstelle ab. Weil diese schwer zugänglich sei, gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen laut Polizei schwierig. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, versucht jetzt die Polizei zu klären. Nach ersten Angaben war die Frau von den Pedalen des Automatikgetriebes gerutscht und versehentlich auf das Gaspedal gekommen. In Baden-Baden ist in einem Parkhaus ein Auto etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Pressestelle Feuerwehr Baden-Baden/Bertold Wagner