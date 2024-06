Für die Rettung von Menschen aus großer Höhe braucht die Feuerwehr Fahrzeuge mit langen Drehleitern. Die Firma Rosenbauer in Karlsruhe baut diese Autos - dort bekommen die Feuerwehrleute ein erstes Training.

Folgende Situation: Ein Patient muss von der Feuerwehr über den Balkon im 4. Stock gerettet und in Sicherheit gebracht werden. In solchen Fällen sind die Feuerwehren mit Hubrettungsfahrzeugen im Einsatz, also Autos mit besonders langen Drehleitern.

Rettung durch die Feuerwehr: Drehleiter enorm wichtig

Bei rund 80 Prozent der Feuerwehreinsätze mit Drehleiter geht es um die Rettung von Menschen aus großer Höhe, erklärt Michael Kristeller, Geschäftsführer bei der Firma Rosenbauer in Karlsruhe. Die Firma ist auf den Bau solcher Rettungsfahrzeuge spezialisiert und in diesem Bereich Weltmarktführer. Auch die Rettungskörbe am Ende der Leiter werden hier zusammen mit Experten weiterentwickelt.

Immer, wenn die Feuerwehr alarmiert wird und es um Menschenrettung oder Tierrettung geht, ist die Drehleiter an allererster Stelle. Zunächst gilt es Menschenleben und Tierleben zu retten, bevor der eigentliche Lösch- oder Brandeinsatz stattfindet.

Für die Übergabe der Fahrzeuge an die Feuerwehr und die ersten Trainings wurde auf dem Firmengelände ein neues Gebäude gebaut - mit Rettungsbalkonen an der Außenfassade, einer 10 Meter hohen Auslieferungshalle und mit Schulungsräumen in den oberen Etagen. Heute ist die Eröffnung.

Im Video zeigt die Feuerwehr Baden-Baden, wie ein Rettungseinsatz über einen Balkon abläuft.

Drehleitern für Feuerwehren weltweit: 64 Meter für Asien, 32 Meter für Europa

Knapp 200 Rettungsfahrzeuge werden jährlich in den Produktionshallen in Karlsruhe gefertigt und in die ganze Welt ausgeliefert. Je nach Land haben die Fahrzeuge unterschiedliche Anforderungen - abhängig von den Sicherheitsvorgaben. So können die Drehleitern für Fahrzeuge, die nach Asien gehen, eine Höhe von bis zu 64 Meter haben. In Europa liegt die Norm für Drehleitern bei 32 Metern.

Neue Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr Baden-Baden und die Feuerwehr Hongkong. SWR Cornelia Stenull

Der Höhepunkt der Fertigung ist die sogenannte Hochzeit von Fahrzeug und Leitersatz. Die Leitern wurden zuvor in einem anderen Werk geschweißt und beschichtet, im Hauptwerk in Karlsruhe werden sie auf das Fahrzeugchassis montiert. Der Leitersatz kann je nach Länge zwischen 2,5 und 5 Tonnen wiegen.

Produktionshalle bei Rosenbauer: In der Bildergalerie werden die Schritte der Hochzeit zwischen Fahrzeug und Leitersatz gezeigt.

Feuerwehr Baden-Baden trainiert mit neuem Fahrzeug

Die Feuerwehr Baden-Baden hat bei der Firma Rosenbauer ein Hubrettungsfahrzeug mit einer 32 Meter langen Leiter bestellt, um ihren Fuhrpark auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Bei der Übergabe des Fahrzeugs trainieren die Feuerwehrleute den Umgang mit Drehleiter und Rettungskorb.

Michael Kristeller, Geschäftsführer von Rosenbauer Karlsruhe, neben dem neuen Rettungsfahrzeug für die Feuerwehr Baden-Baden. SWR Cornelia Stenull

Eine Neuerung für die Rettungskräfte ist, dass die Rettungskörbe nach vorne vollständig geöffnet werden können. Dadurch ist es möglich, einen Patienten mit dem Kopf voraus in den Korb zu laden. "Das ist psychologisch ein ganz anderes Gefühl", erklärt Michael Kristeller.

So kann ein Arzt oder Rettungssanitäter mit dem Patienten zusammen im Korb sein. Er kann ihm sogar eine Herzmassage machen während der Fahrt mit der Drehleiter.

Die Feuerwehr aus Baden-Baden trainiert bei der Firma Rosenbauer in Karlsruhe mit ihrem neuen Fahrzeug - inklusive Drehleiter und Rettungskorb. SWR Cornelia Stenull

Feuerwehrauto auf Straßensituation in Baden-Baden angepasst

Auch das Fahrzeug selbst wurde auf die Bedürfnisse der Baden-Badener Feuerwehr angepasst. Wegen der engen Gassen in der Baden-Badener Altstadt ist das Fahrzeug nur 2,40 Meter breit, die Kotflügel an den Seiten sind gekürzt. Zudem gibt es eine lenkbare Hinterachse, damit das Fahrzeug in engen Situationen quasi auf der Stelle drehen kann.

Rund eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis das Rettungsfahrzeug mit der 32 Meter langen Drehleiter fertig gebaut war - jetzt kann es in Baden-Baden zum Einsatz kommen.