Bertold Wagner ist seit 1964 bei der Feuerwehr in Baden-Baden. Tausende von Lösch- und Rettungseinsätzen hat er als Fotograf begleitet. Sein Archiv ist riesig.

Aus gesundheitlichen Gründen konnte Bertold Wagner als junger Mann selbst kein Feuerwehrmann werden. Also entschied er sich, die Einsätze als Fotograf zu begleiten und alles genau zu dokumentieren. Schon sein Großvater und auch sein Vater waren begeisterte Feuerwehrmänner in Baden-Baden.

Bertold Wagner fotografiert pro Jahr mehr als 200 Einsätze

Pro Jahr ist Bertold Wagner bei etwa 220 Einsätzen der Baden-Badener Feuerwehr dabei. Begleitet wird er seit 20 Jahren von seiner Ehefrau Monika. Früher knipste er die Bilder noch auf Film. Nach den Einsätzen eilte er zurück und entwickelte die Aufnahmen im eigenen Labor. Längst arbeitet Bertold Wagner aber mit digitaler Technik, sodass die Fotos von den Brandorten schnell für die Presse verfügbar sind.

Es ist mir ein Anliegen, die Arbeit der Feuerwehr für die Öffentlichkeit festzuhalten.

Das Archiv von Bertold Wagner befindet sich in seiner Baden-Badener Wohnung. Von dort aus werden die Bilder bearbeitet und verschickt. Die Bilder vergangener Jahrzehnte stapeln sich in Schubladen und Ordnern. Neuere Fotografien sind digital gespeichert.

Bertold Wagner hat ein Gedächtnis wie ein Computer. Zu jedem Foto kennt er die Hintergründe. Besonders in Erinnerung blieb ihm der Brand bei einem Lebensmittelhändler in Baden-Baden im Jahr 2010. Und auch an das Hochwasser im Jahr 1998 in Baden-Baden erinnert er sich gut. Entlang der Oos entstanden große Schäden.

Großbrand eines Lebensmittelhändlers in Baden-Baden im Jahr 2010 SWR Patrick Neumann

Baden-Badener Feuerwehr hilft auch im benachbarten Ausland

Seit Neuestem kommt die Baden-Badener Feuerwehr auch bei besonders großen Bränden im benachbarten Elsass zum Einsatz. 2022 brannte im elsässischen Mothern ein Sägewerk. Es handelte sich um den ersten Auslandseinsatz.

Die Arbeit von Bertold Wagner ist für die Baden-Badener Feuerwehr ein echter Glücksfall. Kaum einer Wehr steht ein solches Fotoarchiv zur Verfügung.

Feuerwehrfotograf Bertold Wagner ist jetzt 78 Jahre alt. Er will weiterarbeiten, so lange sein Körper das mitmacht. Das Archiv mit Abertausenden von Fotos soll dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine konkrete Entscheidung ist in dieser Sache aber noch nicht gefallen.