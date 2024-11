per Mail teilen

In Bad Herrenalb im Kreis Calw ist ein Mensch bei einem Dachstuhlbrand ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein weiterer Mensch verletzt. Die Polizei rechnet mit einem Schaden im sechsstelligen Bereich.

Bei einem Dachstuhlbrand in Bad Herrenalb (Kreis Calw) ist am Samstagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fand die Feuerwehr die leblose Person bei den Löscharbeiten in der Dachgeschosswohnung. Die Identität des Toten ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Ersthelfer zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu.

Schwierige Löscharbeiten bei Brand im Kreis Calw

Um 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses alarmiert. Laut Polizei gestalteten sich die Löscharbeiten wegen starker Rauchentwicklung schwierig. Die Feuerwehr musste das Dach abdecken, um zu den Brandherden zu gelangen.

Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten das Haus selbstständig verlassen. Wie die Polizei mitteilte, können sie die Nacht nicht im Haus verbringen. Eine Familie und eine Einzelperson wurden von der Gemeinde untergebracht, die restlichen Bewohner sind privat untergekommen. Wann das Haus wieder bewohnbar ist, ist noch unklar.

Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt.