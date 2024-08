Nach einem Unfall auf der Südtangente in Karlsruhe ist die Straße wieder freigegeben. Aktuell geht die Feuerwehr von vier Verletzten aus, eine Person sei lebensgefährlich verletzt.

Die Fahrbahn der Südtangente in Karlsruhe ist die wieder frei. Die Strecke war am Mittwochnachmittag in Richtung Pfalz stundenlang gesperrt. Laut Polizei Karlsruhe ereignete sich der Unfall mit einem Lkw und zwei Autos auf der Südtangente in Höhe der Ettlinger Allee.

Laut Polizei kam aus noch ungeklärter Ursache ein Autofahrer auf der Südtangente in Richtung Rheinland-Pfalz von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Fahrbahnbegrenzung und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Dort kam es zu einem Unfall mit drei weiteren Fahrzeugen.

Nach Unfall auf der Südtangente: Vier Personen verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr wurden vier Personen verletzt. Eine lebensgefährlich verletzte Person sei im Auto eingeklemmt und befreit worden. Zwei weitere Personen wurden laut Feuerwehr schwer, eine leicht verletzt. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehr wurde während der Sperrung durch die Karlsruher Innenstadt umgeleitet. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro aus.