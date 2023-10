Nach dem Lkw-Brand am Mittwochmorgen am Dreieck Karlsruhe blieben einzelne Fahrspuren auf der A5 und A8 bis in den Abend gesperrt. Es kam tagsüber zu langen Staus.

Der Brand eines Lkw auf der A5 bei Karlsruhe hat am Mittwoch viele Stunden für ein Verkehrschaos gesorgt. Bis nach 20 Uhr am Abend blieben laut Polizei einzelne Fahrspuren in Richtung Süden gesperrt. Unter anderem mussten die Leitplanken an der Unfallstelle noch erneuert werden.

Der Verkehr wurde laut Polizei auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Richtung Stuttgart stand bis in den Abend auf der Überleitung zur A8 ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Polizei hatte bereits am Mittwochmittag jeweils einen Fahrstreifen an der Überleitung zur A5/A8 Richtung Stuttgart und eine Spur Richtung Basel freigegeben.

Am Mittwoch kam es nach einem Unfall am Autobahndreieck Karlsruhe zu massiven Verkehrsbehinderungen. Im Beitrag gibt es die Zusammenfassung der Vorfälle:

Lkw auf A5 in Betonpfeiler gefahren und ausgebrannt

Der Lkw war laut Polizei am Mittwoch gegen 6:40 Uhr im Baustellenbereich in einen Betonpfeiler gefahren und danach in Brand geraten. Der Fahrer habe noch versucht den Brand zu löschen, er sei nicht verletzt worden, so die Polizei. Demnach entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro.

Nach dem Unfall sperrte die Polizei zunächst beide Fahrtrichtungen auf der A5. Daraufhin gab es kilometerlange Staus auf der A5 und der A8. Rund um das Karlsruher Dreieck gab es auch massive Behinderungen auf allen Bundesstraßen und den Zu- und Abfahrten.

Weiterer Unfall auf der A5 bei Weingarten

Im Rückstau auf der A5 bei Weingarten (Landkreis Karlsruhe) kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Lkw. Ein 42-jähriger Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die A5 war in diesem Bereich zeitweise in beide Fahrtrichtunge gesperrt, der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer.

Offenbar übersah ein weiterer Lkw-Fahrer wiederum dieses Stauende und stieß mit einem vorausfahrenden Lkw zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.